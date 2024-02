El Estudiantes de Zubeldía entre los mejores de la historia, según una revista inglesa

El Estudiantes de Osvaldo Zubeldía, campeón del mundo en el 68´, fue de los mejores equipos de la historia según el ranking que elaboró una revista inglesa.

El medio "Four Four Two" realizó un listado con los mejores clubes y selecciones nacionales a lo largo de los años, y para los británicos, el León de los años 1967-1971 fue uno de los más importantes.

Aquel conjunto, que quedó en el puesto 22°, fue emblema de la filosofía pincharrata. En el periodo mencionado, Estudiantes fue campeón del metropolitano del 67 y la Interamericana en el 1969. Además, logró ser Tricampeón de América, por las Copas Libertadores de 1968, 1969 y 1970, y Campeón del Mundo en el 68', año en que empató 1 a 1 con el Manchester United en Old Trafford y por el 1 a 0 a favor en la ida se trajo la Copa a la Argentina.

"A la gloria no se llega por un camino de rosas", escribió Zubeldía en el pizarron aquel día en el que Poletti, Malbernat, Aguirre Suárez, Madero, Medina, Bilardo, Pachamé, Togneri, Ribaudo, Conigliaro y Juan Ramón Verón, los 11 de aquel momento, fueron a por la gloria.

El éxito fue tal que hoy, 36 años después de aquel logro histórico, la revista "Four Four Two" considera a ese equipo como uno de los mejores de todos los tiempos.

Los otros conjuntos argentinos que también se incluyeron fueron el Independiente de 1971-1974 (17°), el Boca de 1998-2003 (23°) y el River de 1941-1957 (33°).

Asimismo, el ranking es liderado por el Ajax de Cruyff y Brasil del 70.

Los 20 mejores de la historia

1. Ajax 1965-1973

2. Brasil 1970

3. Milan 1987-1991

4. Real Madrid 1955-1960

5. Barcelona 2008-2011

6. Liverpool 1975-1984

7. España 2007-2012

8. Inter 1962-1967

9. Santos de Brasil 1955-1968

10. Hungría 1950-1956

11. Benfica de Portugal 1959-1968

12. Bayern Múnich 1967-1976

13. Torino 1945-1949

14. Celtic de Escocia 1965-1974

15. Manchester United 1995-2001

16. Alemania 1970-1976

17. Independiente de Avellaneda 1971-75

18. Juventus 1980-1986

19. Holanda 1974-1978

20. Dinamo de Kiev 1985-1987