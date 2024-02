Paul Pogba estará cuatro sin jugar al fútbol

La vida de Paul Pogba dio un giro inesperado en los últimos años. El campeón del Mundial de Rusia 2018 con la Selección de Francia como figura, se vio afectado por varias lesiones, se perdió la Copa del Mundo de Qatar 2022, llegó hasta ser acusado de realizar magia negra contra sus compañeros y ahora recibió una durísima noticia: le dieron cuatro años de sanción por un doping positivo.

El talentoso volante, que está próximo a cumplir 31 años, fue sometido a un control tras el primer partido de la presente temporada, cuando estuvo en el banco los noventa minutos en la goleada de Juventus, su equipo, por 3-0 a Udinese en condición de visitante. Los resultados arrojaron positivo en testosterona, que se confirmaron en la contraprueba de octubre, y el Tribunal Nacional Antidopaje lo suspendió de manera provisoria, hasta que este jueves se conoció que deberá cumplir una prohibición de cuatro años sin jugar, lo que podría poner fin a su carrera.

Hoy fui informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, sorprendido y con el corazón roto porque me hayan arrebatado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional.

Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa se aclarará, pero nunca he tomado a sabiendas o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional nunca haría nada para mejorar mi rendimiento usando sustancias prohibidas y nunca he faltado al respeto o engañado a compañeros atletas y aficionados de ninguno de los equipos en los que he jugado o en contra.