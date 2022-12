Francia sufre bajas en la previa a la final

El seleccionado de fútbol de Francia se prepara para enfrentar al combinado argentino en la gran final de Mundial de Catar 2022. Luego de la gran victoria contra Marruecos en las semifinales por 2 a 0, el equipo europeo intentará vencer a la Albiceleste para quedarse nuevamente con el título del mundo, que viene de conseguirlo en Rusia 2018, tras vencer en una recordada final a Croacia.

Sin embargo, pese a las ganas del grupo de quedarse con la victoria en el Estadio Lusail, ayer el entrenador galo, Didier Deschamps, tuvo algunas malas noticias en el campo de entrenamientos. Esto se debe a que no pudo contar con cinco futbolistas en el ensayo realizado. Tres de ellos tienen el “virus del camello”.

El conjunto francés no tuvo disponibles en la práctica a Kingsley Coman, Raphael Varane e Ibrahima Konaté, los tres con algunas líneas de fiebre. El primero de ellos ya se había perdido el choque frente a los africanos, como sucedió con Dayot Upamecano y Adrien Rabiot, que ya están recuperados.

Vale destacar que la federación comunicó que no hay un brote de coronavirus, aunque se han incrementado los gestos de prudencia para evitar más contagios entre los futbolistas. El entrenador manifestó que se trata de un cuadro ligado al frío, debido al aire acondicionado y las bajas temperaturas en Doha en los últimos días. Creer o reventar.

Por otra parte, cabe marcar que el choque con Marruecos dejó dos jugadores con lesiones: se trata de Aurelien Tchuaméni (contusión en la cadera) y Theo Hernández (contusión en la rodilla). Los dos no salieron a entrenar junto con el resto de sus compañeros e hicieron ejercicios de kinesiología en el gimnasio.

En conferencia de prensa, una de las grandes figuras, Ousmane Dembélé, manifestó: “No tenemos miedo del virus, Dayot y Adrien tuvieron dolor de cabeza y estómago. Les hice un té con jengibre y miel, no estamos preocupados, espero que todos estén listos. No pienso en eso, no estamos preocupados. Todo el mundo estará listo, solo tomamos precauciones”.

Pogba fue autorizado a viajar

El mediocampista francés Paul Pogba fue autorizado en las últimas horas por Juventus de Italia, club donde se desempeña en la actualidad, para ver la final de la Copa del Mundo de mañana entre Argentina y Francia en el Estadio Lusail de Catar.

El volante, que no pudo estar en Doha, recibió el visto bueno y se echó por tierra el rumor sobre la negativa de la Vecchia Signora para que el volante francés apoye a sus compañeros en suelo catarí. Junto a Kanté, fueron dos de las bajas más sensibles de este certamen.

Pogba, de 29 años, se quedó afuera del Mundial de Catar por una lesión muscular, en plena etapa de recuperación por la operación de meniscos en la rodilla izquierda. El ex Manchester United, campeón con Francia en Rusia 2018, envió un mensaje de aliento a sus compañeros en la previa de la victoria 2-0 ante Marruecos por la segunda semifinal de Catar 2022.