Juventus acelera contactos por Rodrigo De Paul

El campeón del mundo Rodrigo de Paul, pieza clave del seleccionado argentino y jugador del Atlético de Madrid, está en la mira de la Juventus, que agilizará las gestiones para sumarlo a su plantel en el próximo mercado de pases. El área técnica de la entidad está en la búsqueda de un refuerzo que pueda llenar el vacío dejado por Nicolo Fagioli y Paul Pogba, y el apuntado es De Paul.

Tango Fagioli como Pogba fueron sancionados, el primero por un escándalo con apuestas deportivas y el segundo por un caso de doping. En esa búsqueda de un mediocampista ofensivo la Juventus irá a la carga por De Paul cuando se reabra en enero el libro de pases del invierno europeo.

De hecho, desde el club italiano ya hubo “nuevos contactos” con Agustín Jiménez, agente del futbolista, para definir los detalles para una posible llegada del campeón del mundo al equipo de Turín.

De Paul, de 29 años, no estaría muy cómodo en el Atlético de Madrid donde para el entrenador Diego “Cholo” Simeone no es un titular indiscutible y esa situación facilitaría las negociaciones. No obstante, la Juventus deberá ponerse de acuerdo con el club español que no quiere perder los 35 millones de euros pagados en su momento al Udinese.