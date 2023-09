El exigente calendario de Messi tras las Eliminatorias

Lionel Messi ya volvió a Miami luego de su participación junto con el seleccionado argentino en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y se prepara para encarar una nueva y exigente seguidilla de partidos antes de volver jugar con la camiseta nacional en el mes octubre.

El capitán argentino tuvo un calendario por demás cargado, donde disputó 12 partidos en 53 días, producto de esto se sobrecargó el isquiotibial derecho y no pudo decir presente en La Paz para el partido de Argentina ante Bolivia. Ahora, con más de una semana de descanso, podría regresar a jugar con normalidad en el Inter Miami.

Al no haber tenido minutos en el último partido de las Eliminatorias, seguramente el Tata Martino lo tenga a disposición en el Inter para visitar al Atlanta United, el próximo sábado, desde las 18.

Con Messi ya en la ciudad mágica, Martino evaluará la condición física del argentino, ya que lleva cuatro días sin entrenar debido a su malestar y, el hecho de no haber tenido actividad, también podría ser contraproducente.

No obstante, el calendario del número 10 estará cargado de partidos hasta el momento de volver a vestir la camiseta de Argentina. En el horizonte de Messi se vislumbran siete partidos en 22 días, una agenda que no es fácil de afrontar, incluso para el mejor de todos. Esto incluye las siete fechas restantes de la Major League Soccer, además de la final de la US Open Cup. La agenda del Inter Miami en septiembre seguirá entonces el miércoles 20 cuando reciba a Toronto, el domingo 24 donde visitará con el Orlando City y, el miércoles 27, al enfrentar a Houston Dynamo en la final de la US Open Cup. Después, se cruzará con el New York FC, el sábado 30.

Ya en octubre, Messi deberá viajar a Chicago para visitar a Chicago Fire, el miércoles 4. El sábado 7, antes de sumarse al seleccionado argentino, el astro recibirá a Cincinnati, rival que eliminó en semifinales de la US Open Cup.

El 18 de octubre, un día después del partido contra Perú en Lima, Inter Miami tiene programado el penúltimo compromiso de la temporada regular de la MLS contra Charlotte,