El fondista Lord of Lords ganó fácil y ya rumbea para el Rocha

Por Galopón

Coincidiendo con el último día del mes de junio, abrió sus puertas el teatro del turf del barrio hipódromo para ofrecer un programa compuesto por 14 competencias. En ese marco se disputó el tradicional Clásico Antonio Cané (G. III-2.100 mts.), que estaba abierto para todo caballo de 3 años y más edad, ganador.

Sidney Lima y Alibaba Song no corrieron, por lo que fueron tan solo seis los ejemplares que salieron a la pista a luchar por los 970.000 pesos de recompensa al vencedor. Como se esperaba, Lord of Lords fue ungido gran favorito ($1,50), y trasladado el pleito a la pista el buen hijo de Master of Hounds confirmó dicho plebiscito, ya que le ganó por cinco cuerpos al bravo El Darwin que aflojó en el final luego de hacer el gasto de la carrera. Aplaudime, de atropellada, completó el podio.

De esta forma, el ejemplar presentado por el entrenador Miguel Cafere logró el sexto triunfo de una destacada campaña empleando el registro de 2m11s 13/100 para los 2.100 metros de pista normal. El ganador de esta carrera ya se perfila para ser un seguro animador del Gran Premio Dardo Rocha (G I-2.400 mts.).

Ordenada la suelta, partieron con cierta paridad El Darwin, Minero de Oro y Estruendoso Dubai que saltaron a la vanguardia y así pasaron por primera vez frente al disco. Encararon el codo del Colegio Nacional con Minero de Oro con pequeña ventaja sobre El Darwin, quedando cerca Estruendoso Dubai, Lord of Lords y Aplaudime, en ese orden y con Master Charm cerrando la línea. En plena curva El Darwin pasó a comandar con largo y medio de luz sobre Minero de Oro, quedando por adentro el favorito y más abierto Estruendoso Dubai.

Enderezaron el opuesto y el vanguardista estiró a cuerpo y medio la luz sobre su perseguidor, mientras que el favorito esperaba su momento abrigado a los palos y Estruendoso Dubai lo imitaba por afuera. Sin novedad descontaron la recta de enfrente y al zambullirse en la elipse de la calle 41, el puntero vio igualada su línea por Minero de Oro y Estruendoso Dubai, mientras que el favorito se mantenía expectante en un cuarto lugar, todos muy juntos.

Dichas posiciones no variaron en el recorrido de ese trayecto y así, ni bien entraron al derecho para enfilar hacia la definición, El Darwin intentó la escapada jugándose la heroica. Pero Lord of Lords faltando 200 metros le cortó el vuelo y pasó de largo rumbo al disco que cruzó con amplia ventaja sobre El Darwin, quien también por un marcado margen dejó tercero a Aplaudime. Los demás, arribaron como pudieron.