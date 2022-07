La Reserva de Quatrocchi empató en City Bell

La mañana de ayer no tuvo goles en Reserva, en donde Estudiantes y Arsenal empataron 0-0 por la sexta fecha del torneo. En un partido trabado, con muchas interrupciones y poco juego, el Pincha no pudo capitalizar las chances que generó, sobre todo en el complemento.

La intención del León fue ser prolijo en la salida, paciente en las pelotas filtradas y sorprender por las bandas. En el primer tiempo Estudiantes controló el mediocampo, con Julián Ascacibar como recuperación y los veloces arriba: allí fue donde el Pincha no estuvo fino, y el juego se esfumó en los metros finales. La chance más clara del capítulo inicial fue con una jugada colectiva que combinaron Amato, Moreno y Arango, que este último no logró definir con comodidad. Del córner que derivó de esa jugada, Burdisso no pudo concretar de cabeza.

En el complemento empezó mejor Arsenal y tuvo su chance con un disparo de Frascone. Con el correr de los minutos, el Pincha lo fue arrinconando pero nunca pudo quebrar el cero.

Estudiantes sumó chances con un disparo de Ascacibar y un cabezazo preciso de Flores dentro del área, que despejó el arquero. Además, el ingresado Palavecino se las arregló para crear un mano a mano que desactivó un defensor en la línea. Como ante Newell’s, el Pincha se quedó con un punto, y no termina de despegar a pesar de hacer méritos para sumar de a tres.