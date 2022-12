El gol de Enzo Fernández candidato al mejor gol del Mundial

Argentina va por otro "titulo" luego de que el tanto de Enzo Fernández frente a México quedara nominado a ser el mejor gol de entre 10 candidatos.

Como en cada ocasión, al final del Mundial se elige el mejor gol del certámen y en esta oportunidad el jugador argentino es uno de los que tiene la posibilidad de convertirse en el autor del mejor gol. Enzo hizo un golazo en la Fecha 2 de la Fase de Grupos frente a los mexicanos que terminó de cerrar la victoria para Argentina en un encuentro que debía ganar obligatoriamente.

Fernández, que además recibió el premio al mejor jugador joven de Qatar 2022, competirá con los siguientes tantos: Vincent Aboubakar de Camerún vs Serbia; Luis Chavez de México vs Arabia Saudita; Kylian Mbappe de Francia vs Polonia; Richarlison de Brasil vs Corea del Sur; Paik Seung-Ho de Corea del Sur vs Brasil; Neymar de Brasil vs Croacia; Salem Al-Dawsari de Arabia Saudita vs Argentina; Richarlison de Brasil vs Serbia y Cody Gakpo de Países Bajos vs Ecuador.

El ganador será elegido por la gente, que podra votar a través de la página de la FIFA y además podrá ver en el sitio cada gol mencionado.