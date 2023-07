El Inter Miami presentó al Tata Martino

El fútbol de los Estados Unidos atraviesa un momento de revolución total tras la llegada del mejor jugador del mundo al Inter Miami. Lionel Messi jugará por primera vez en la Major League Soccer (MLS), en el equipo que marcha último en la tabla y que contrató cómo entrenador a Gerardo “Tata” Martino.

Será la tercera vez en su carrera que el entrenador argentino dirija al número 10, donde anteriormente lo tuvo en Barcelona y la Selección Argentina. El Tata es el elegido para un prometedor proyecto futbolístico ya que tiene trayectoria en Estados Unidos, siendo el técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS.

En su presentación, el director técnico de 60 años de edad dijo en conferencia de prensa: “Estoy muy emocionado de unirme a un gran club como Inter Miami y sé que juntos podemos lograr cosas importantes”.

El rosarino contó que ya tuvo una charla con Messi hace algunos días, con quien coincidió en Rosario durante el partido homenaje de Maxi Rodríguez: “Aquellos que estamos acostumbrados a competir, podemos estar en diferentes lugares pero la forma de llevar nuestra tarea es una sola. Hablé con Leo y ayer con Sergio (Busquets), hablamos de venir a competir bien. Esto nos pasa a nivel personal, se asocia Miami con vacaciones y no es esto. Nosotros queremos competir, ellos vienen de ser campeones del mundo, de La Liga de España, no son futbolistas que van a venir a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre y eso es lo que venimos a hacer”.

El Tata dejó en claro que el objetivo, más allá de obtener resultados, es conseguir una identidad: “El gran desafío es armar nuestro equipo definitivo entre este momento y el inicio de la temporada 2024. Ese es el tiempo que tenemos que usar para armar el equipo que definitivamente va a representar a Inter Miami”. Para eso, anticipó que no sólo intentará que Joseff Martínez recupere el nivel y ensamblará a Messi y a Busquets en el esquema, sino que también le dará minutos a los jóvenes de la Academia que se muestren a la altura en las prácticas. “Las circunstancias son las que son, hoy tenemos un problema, nosotros venimos a ser parte del problema y esperemos ser pronto parte de la solución. Tenemos muchas expectativas, probablemente necesitemos un tiempo”, remarcó.