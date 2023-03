El Lobo aguarda por sus rivales

Una noche distinta vivirán los hinchas triperos, porque no será una jornada más. Luego de seis años Gimnasia volverá a jugar una Copa internacional y justamente fue el Lobo quien logró clasificarse a la actual edición 2023 de la Copa Sudamericana como el primer equipo argentino.

En ese sentido, la mala para el Lobo fue que no logró ocupar una plaza en el bombo 1, de hecho irá al cuarto, por su puesto en el ranking de FIFA. Sin embargo, ese mismo copón lo ocuparán los equipos que no lograron clasificarse a la etapa final de la Libertadores, motivo por el que los “más fuertes” no podrán cruzarse con Gimnasia.

Así y todo, el club entero, el plantel conducido por Chirola Romero, y los hinchas triperos en su totalidad prenderán el televisor, a partir de las 21, para ver en la señal de Fox Sports lo que será el sorteo de la Copa Sudamericana. Es que tras sortearse la Libertadores, los Albiazules sabrán sus tres rivales internacionales y el grupo que ocuparán en la competencia.

Será la quinta oportunidad en la que Gimnasia juegue una Copa Sudamericana, ya disputó las ediciones 2002, 2006, 2014 y 2017, pero la primera con el actual formato con fase de grupos. Esto les dará a los dirigidos por Romero la posibilidad de realizar tres viajes, como también de recibir a tres clubes extranjeros en La Plata.

El Bosque se prepara para la Sudamericana

En Gimnasia no sólo se aprovechó el parate por fecha FIFA para distender y disfrutar de lo que dejó la victoria en el Clásico Platense. La dirigencia no descansó y realizó tareas de mantenimiento en el Juan Carmelo Zerillo pensando en la localía por la Copa Sudamericana.

Para ello la dirigencia apostó a la compra de un nuevo sistema de luces LED, ya que el adquirido por la Comisión Directiva de Gabriel Pellegrino cumplía con los requisitos pero era el mínimo que se pedía.

Además, el estadio tendrá una nueva pantalla, la cual se estrenará en el debut por el torneo internacional y será ubicada en la segunda bandeja de la platea Néstor Basile (H), pudiendo ser la misma disfrutada por casi todo el estadio.