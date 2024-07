El Lobo arrancó la segunda semana de pretemporada mientras trabaja en el mercado

Luego de un inicio de pretemporada con mucha intensidad, los jugadores de Gimnasia comenzaron la segunda semana de preparación de cara al segundo semestre. El elenco comandado por Marcelo Méndez terminó las primeras cinco fechas de la Liga siendo protagonista y siguiendo en carrera en Copa Argentina.

En paralelo, la Comisión Directiva trabaja en un mercado de pases que por ahora está marcado por las salidas. Cabe recordar que hasta ahora dijeron adiós Luciano Gómez (rescindió vínculo), Rodrigo Saravia (regresó a Peñarol y fue transferido al Rostov de Rusia) y en último lugar Eric Ramírez (se marchó a Huracán). A esta lista en breve se sumará el defensor central Felipe Sánchez, quien está cerca de acordar su arribo al Schalke 04 de Alemania.

Según pudo averiguar este multimedio, la operación entre el conjunto platense y el elenco europeo no se concretó por algunas variables de contrato. La Comisión Directiva tripera quiere plasmar en el escrito algunos objetivos deportivos que sean de fácil alcance para el zaguero y de esta manera que pueda ingresar en el corto plazo un dinero mayor al que van a percibir inicialmente, que rondaría el millón cuatrocientos mil dólares limpios por la totalidad de la ficha, mas una plusvalía del 20 por ciento.

Rodrigo Saravia y una emotiva despedida en redes

En un mensaje emotivo vía Instagram, el volante escribió: “Gracias por todo, mi Lobito querido. Se termina una etapa hermosa, de mucho crecimiento y aprendizaje, en donde también supe disfrutar mucho de cada uno de los momentos que viví en la institución. Un agradecimiento enorme al club por la confianza que me dieron desde un primer momento, a todos los funcionarios por la disposición de siempre, a mis compañeros que los voy a extrañar mucho y también a toda la hinchada, por el cariño que me dieron en esta etapa por el club. Sin dudas que no los voy a olvidar”.

“Fue un placer conocerlos, les deseo lo mejor siempre y ojalá el destino nos vuelva a cruzar en algún momento. Acá se ganaron un hincha más que los va a seguir y apoyar siempre”, culminó el mediocampista uruguayo.

Troyansky y Colmán correrán desde atrás en la consideración de Méndez

Tras confirmarse la salida de Federico Milo por falta de continuidad, aparecieron sobre la mesa otros apellidos que tampoco serían tenidos en cuenta por el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Méndez. Y los otros dos apellidos están relacionados con el frente de ataque.

Según pudo averiguar este diario, Franco Troyansky y Cristián Colmán “correrían de atrás” en la consideración del DT uruguayo. Cabe recordar que Rodrigo Castillo tuvo un gran inicio de la Liga Profesional, mientras Ivo Mammini se recupera de una dura lesión. La idea de los médicos albiazules es que el delantero empiece a moverse con la pelota cerca del mes de octubre y terminar dentro del campo de juego antes de que finalice el 2024. Si el puesto queda descubierto, la CD analizaría buscar un refuerzo que sea del agrado de Méndez.