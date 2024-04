El Lobo define la duda y viaja a Tucumán

Como viene adelantado este medio, la idea de Leonardo Carol Madelón es tocar lo mínimo e indispensable respecto al equipo que le viene de ganar a Deportivo Riestra y, por eso, para enfrentar a Atlético Tucumán, mantiene solo una duda que a la vez podría cambiar de esquema para volver al 4–2–3–1 o, si no hay modificaciones, ratificar en Tucumán el 4–4–2 del domingo pasado. Este viernes, el plantel Tripero se entrenó en el Juan Carmerlo Zerillo, donde el entrenador probó las dos opciones.

Entre David Zalazar y Franco Troyansky está la única duda de Madelón de cara a mañana, como ayer había anticipado el Clásico. El Ratu desde la pretemporada está siendo muy considerado por el cuerpo técnico, pero la lesión en la rodilla lo dejó afuera varios partidos al principio, sin embargo viene de un muy buen ingreso contra el Malevo y por eso vuelve a estar en consideración para tener la chance desde el arranque mañana por la tarde.

Luego Troyansky tuvo la chance de ser titular, donde no tuvo un mal primer tiempo, pero sí un flojo complemento y fue reemplazado, aunque en líneas generales, por momentos le costó mucho al Lobo generar algo en ataque. En el caso de que ingrese Zalazar, el esquema volverá al 4–2–3–1 con el ex Barracas por la banda derecha y Lucas Castro de enganche mientras que, si sigue el ex Unión, se mantiene el 4–4–2 del Bosque contra Riestra.

En la práctica de ayer, el DT probó estas dos opciones por lo que hoy en Estancia Chica se decidirá en la última práctica donde habrá algunas cuestiones tácticas y pelota parada pensando en el rival. Luego, de allí, viajarán hasta el aeropuerto para tomar el avión hasta Tucumán.

Dentro de los convocados que estarán viajando al norte argentino, seguramente, vuelvan a estar Matías Abaldo, Gustavo Canto y Rodrigo Saravia, que se perdieron el último partido por una licencia para viajar a Uruguay en el caso de Abaldo y los otros dos futbolistas por una molestia muscular.