Semana positiva para los equipos argentinos en las copas

Esta semana se pusieron en marcha las dos competencias internacionales más importantes del continente. Este martes 2 de abril comenzó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 y los equipos argentinos dieron inicio a su camino con resultados positivos. Además, también arrancaron los encuentros de la Sudamericana, con el foco en los duelos de Boca y Racing, entre otros.

En cuanto al máximo certamen continental, el River de Martín Demichelis hizo su presentación en Venezuela ante Deportivo Táchira y se impuso por 2 a 0 con goles de Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca. El Millonario logró cortar la racha negativo de dos derrotas consecutivas y pudo sumar tres puntos importantes de visitante en la carrera por clasificar a los octavos de final de la Libertadores. En ese mismo grupo Nacional de Uruguay también le ganó 2-0 a Libertad de Paraguay.

Los que no pudieron ganar fueron Estudiantes de La Plata y San Lorenzo, que igualaron ante Huachipato 1-1 y Palmeiras con el mismo resultado, respectivamente. Aunque sumar de visitante y no perder ante el multicampeón Palmeiras podría verse como buenos resutlados, ambos empates dejaron con sabor a poco a los argentinos. En el caso del Pincha porque su actuación no fue la mejor y encima se lo igualaron en los últimos minutos, mientras que en el partido en el Nuevo Gasómetro el Ciclón mereció llevarse los tres puntos por amplia diferencia y la jerarquía de los brasileños lo empataron con un golazo de tiro libre en el cierre del encuentro.

Por otra parte, en el cierre de esta edición, Rosario Central le ganaba 1 a 0 a Peñarol de Uruguay, mientras que Talleres de Córdoba recibía a San Pablo de Brasil en el estadio Mario Alberto Kempes.

En cuanto a la Copa Sudamericana, Boca Juniors igualó sin goles ante Nacional de Potosí y se trajo un valioso punto jugando en la altura de Bolivia en su primer cotejo en el certamen. El atacante Xeneize, Darío Benedetto, desperdició un penal sobre el final del primer tiempo.

En otro de los duelos, Defensa y Justicia le ganó 1-0 a César Vallejo; Lanús igualó 1-1 ante Cuiabá; Belgrano de Córdoba lo propio frente a Internacional de Porto Alegre, mientras que Argentinos Juniors le ganó 3 a 2 a Nacional de Paraguay.

Por último, en el Grupo H, Racing Club se estrenó ante Sportivo Luqueño de Paraguay en Asunción y ganó 2 a 0.