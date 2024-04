Estudiantes cambia el chip para otra final en la Copa de la Liga

Pasa de página en City Bell. La delegación albirroja ya regresó de la travesía en Chile y el empate 1-1 frente a Huachipato por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Ahora, sin tiempo para el descanso y días libres, los futbolistas volverán a entrenarse en el Country Club de cara al partido de mañana por la tarde frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional. Otra final para los dirigidos por Eduardo Domínguez que no comenzaron de la mejor manera el certamen continental y que encima ahora no podrán guardarse nada en el torneo local ya que se juegan la clasificación a los cuartos de final.

El equipo lleva cinco sin ganar con cuatro derrotas y un empate. Sin embargo, y si bien es cierto que al Pincha le falta completar los 63 minutos restantes ante Boca por la fecha 11, también es real que desde aquella victoria frente a Godoy Cruz en Mendoza, los de Domínguez no ganan. Pasaron Platense (1-2), Sarmiento (1-3) y Defensa y Justicia (1-2), por el certamen doméstico, y también los cruces ante River (1-2) por la Supercopa Argentina y el del miércoles con los chilenos (1-1) por la Libertadores. Actualmente, Estudiantes aparece en la séptima colocación de la Zona B con 18 puntos, dos menos que el Halcón de Varela, el último que estaría metiéndose en instancia de cuartos de final. No obstante, hay muchos equipos en la pelea y se definirá recién en la última fecha por lo que cada punto cuenta.

Por esta razon, el compromiso de mañana frente a un Ferroviario ya eliminado de la pelea, asoma como vital para enderezar el rumbo, cortar con la mala racha y sumar confianza para todo lo que se le viene.

Domínguez duro con el plantel

El empate en Chile dejó una clara bronca en el cuerpo técnico y sobre todo en Eduardo Domínguez, quien habló en conferencia de prensa pospartido y expuso las razones por las cuales para él se dio el resultado final y realizó una fuerte crítica hacia el desempeño y la actitud de sus jugadores.

“No tuvimos la firmeza que tenemos que tener en este tipo de partidos y erramos muchos pases”, disparó de forma subliminal el entrenador en lo que podría interpretarse como un mensaje hacia el principal referente del equipo, José Sosa, con el que ya había tenido un encontronazo en el partido contra Platense en 1 y 57 por la Copa de la Liga Profesional.

Sosa y un mensaje citando a Simeone tras el empate en Chile

De buenas a primeras Estudiantes entró en un momento turbulento de su agitado calendario. En menos de un mes pasó de una racha de 16 partidos sin perder a caer en la Supercopa ante River y no pudo vencer a Platense, Sarmiento ni Defensa y Justicia. El debut en la Copa Libertadores frente a Huacipato en Chile por el Grupo C tampoco dejó buenas sensaciones y por eso las criticas empezaron a caer al plantel y al cuerpo técnico. No obstante, y después de una conferencia caliente de Eduardo Domínguez en Chile, el capitán del equipo y máximo referente, José Sosa, se expresó en su cuenta de Instagram, publicó una foto en la que están los 11 titulares del Pincha y citó a un exentrenador de Estudiantes. “Estamos donde queríamos estar en la Copa Libertadores, pero nuestra mayor competencia es contra nosotros mismos. Ahora la meta es superar nuestra última actuación y así empezar”, publicó el Prinicipito, y cerró con una frase de Diego el “Cholo” Simeone, quien lo dirigió en el Estudinate campeón del apertura 2006: “Si se cree y se trabaja, se puede. D. S. (Diego Simeone)”.