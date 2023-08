El Lobo empieza a jugar con la calculadora en la mano

Luego de las elecciones el hincha del Lobo sabía que no iba a ser un semestre sencillo. Con varias figuras que siguieron su carrera en otros equipos, un técnico que daría sus primeros pasos y un plantel repleto de juveniles sin experiencia, el panorama para la triple competencia no era el mejor. Y si bien no fue sencillo, el Lobo dio batalla. Pero de la noche a la mañana los hinchas se encontraron con su equipo en la zona baja de las tablas. Y, como no podía ser de otra manera, la familia tripera comenzó a preocuparse con lo que pueda llegar a suceder en el futuro. El debut de Gimnasia en la Copa de la Liga no fue para nada auspicioso, no solo por el resultado y por la extensa racha sin ganar, sino también por el rendimiento.

Sin reparo, fue el propio Chirola Romero quien reconoció en conferencia de prensa que comenzaba a preocupar el lugar que ocupaba su equipo en la tabla anual. Entre los rivales directos del Lobo, en el debut de la Copa de la Liga ganaron Colón (1-0 a Independiente), Vélez (1-0 a Barracas Central) y Sarmiento (2-0 a Tigre), mientras que Unión empató con Racing. Como si fuera poco, Huracán derrotó a Banfield y se acercó mucho más a la posición del conjunto platense.

Cabe recordar que al final de la temporada habrá dos descensos: uno por tabla anual y uno por promedios. Si un equipo ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla que contabiliza Liga Profesional y Copa de la Liga.

Luego de varias temporadas, Gimnasia vuelve a mirar de reojo la zona roja del descenso y a partir de ahora jugará con la calculadora en la mano. Según pudo averiguar este multimedio, en el cuerpo técnico y la Comisión Directiva hay confianza de que la situación se revierta de manera favorable.

Cabe recordar que el domingo por la tarde tuvo lugar una reunión entre Mariano Cowen y Chirola Romero para hablar respecto a lo que se vio en el encuentro ante la “T”, encontrar una solución a esta racha muy adversa que está teniendo el equipo con 10 partidos sin victorias y el puesto de descenso anual cada vez más cerca, pero también para conversar respecto a incorporaciones. Allí hasta hace días no había acuerdo entre las dos partes en cuanto a los nombres que se fueron mencionando para el puesto de mediocampista central o de extremo. Pero luego de la cumbre albiazul, trascendió que las partes se entendieron de manera considerable.