Campazzo y Prigioni hablaron tras la derrota con Bahamas

La Selección Argentina de básquet cayó ante Bahamas por 82-75 el domingo por la noche en la final del Preclasificatorio Olímpico y se quedó afuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Otro golpe durísimo para el combinado albiceleste, que hace unos meses tampoco logró la clasificación al Mundial que comenzará el próximo viernes 25 de agosto.

Tras la derrota, Facundo Campazzo, capitán de la Selección, habló con la transmisión del partido sobre la eliminación y ante esto, analizó: “En líneas generales, si bien perdimos, el primer tiempo fue bueno, el tercer cuarto fue bueno. Al final ellos tiraron mucho de uno contra uno de oficio, mucho talento individual y lo hicieron en una zona que nos ralentizaron un montón. No pudimos sacarle una solución a la zona esa”.

“Es una lástima porque entrenamos duro, pero bueno, creo que ahora tenemos que poner nuestra energía en lo siguiente. Ya sea el torneo que sea, la Americup, lo que sea. Seguir construyendo. Hay algo bueno, hay algo con mucho talento, jóvenes. Las ganas están y hay que seguir”, agregó el base cordobés.

Por su parte, Pablo Prigioni, entrenador del seleccionado, realizó un balance en general sobre la competencia y dijo ante los medios: “Fue una gran experiencia para muchos de nuestros jóvenes, creo que el equipo compitió como tenía y debía competir en la final. No nos alcanzó para ganar, pero dimos una muestra de que queremos ser un gran equipo”, valoró sobre lo hecho en este Preclasificatorio Olímpico que incluyó una productiva gira previa por Europa. “Quizás un gran equipo no comete esos fallos, no pierde de vista a un jugador como Gordon al final, pero creo que competimos. Me voy satisfecho con el trabajo que hicieron desde el primer día y con el trabajo que hicieron en la final”, concluyó sobre los errores del encuentro.