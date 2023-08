Hubo reunión y decisión final en el Lobo

Sin dudas que el presente del Lobo no está siendo el mejor porque después de una floja Liga Profesional, el comienzo de la Copa de la Liga fue un pálido debut con caída por 3-0 frente a Talleres, donde todo dejó más dudas que certezas. Con un rendimiento muy malo del equipo, errores que se repitieron y algunas decisiones que sorprendieron desde el banco de suplentes, desde la dirigencia albiazul también se mostraron enojados por las declaraciones de Sebastián Romero pospartido.

El entrenador de Gimnasia afirmó que hasta el momento no habían llegado los refuerzos que se habían pedido y eso aumentó la tensión que había desde hace varios días tras la última charle entre la cúpula importante de la CD y el cuerpo técnico, sumado a que la performance del sábado no había sido buena. Además el equipo se retiró del campo de juego con chiflidos pero también hubo algunos insultos en la platea techada hacia el palco presidencial reprochando el presente, pero también lo que está siendo el mercado de pases.

De esta manera se diagramó una reunión para la tarde de ayer entre Mariano Cowen y Chirola para hablar respecto a lo que se vio en el encuentro, encontrar una solución a esta racha muy adversa que está teniendo el Tripero con 10 partidos sin victorias y el puesto de descenso anual cada vez más cerca, pero también para conversar respecto a incorporaciones. Allí hasta hace días no había acuerdo entre las dos partes en cuanto a los nombres que se fueron mencionando para el puesto de mediocampista central o de extremo.

Esto sucedía porque los nombres solicitados por el CT después no podían ser cerrados por la dirigencia o los jugadores acercados por los dirigentes no eran aprobados por Romero, Trípodi y Cabrera. Sumado a que por ejemplo en el lateral derecho los tres entrenadores coinciden en que no es necesario caras nuevas pero para la Secretaría Técnica sí.

De esta manera, quedó establecido que se buscará ponerse de acuerdo en los nombres y en las posiciones para esta semana buscar caras nuevas antes de que termine el período de transferencias.

Los resultados del domingo complicaron al Tripero

Ayer continuó la jornada de la Copa de la Liga donde jugaron equipos vinculados a la pelea por evitar el descenso en la tabla anual y Gimnasia no recibió buenas noticias. Esto se debe a que Instituto le ganó por 1-0 a Arsenal en Sarandí y Sarmiento volvió a ganar después de varios encuentros al derrotar por 2-0 a Tigre en Junín. De esta manera dos competidores tomaron un poco de respiro y se alejaron del Lobo.

Luego, por la tarde Rosario Central y Atlético Tucumán igualaron 0-0 en Arroyito mientras que San Lorenzo comenzó pisando fuerte en la Zona 2 al ganarle por 1-0 a Lanús en la Fortaleza gracias al gol de Adam Bareiro. Hoy continuará la fecha con otros partidos que el Tripero mirará de cerca porque a las 18:00 se enfrentan dos rivales directos como Huracán y Banfield en el Ducó, mientras que a las 20:30 Central Córdoba visita a Newells. Vale recordar que el partido de Defensa y Justicia-Godoy Cruz se pasó para el 11 de septiembre.