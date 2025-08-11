M1000 de Cincinnati: Francisco Comesaña dio el golpe para el tenis argentino

Francisco Comesaña se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati y le sigue dando forma a su mejor año como profesional. El Tiburón se quedó con el triunfo ante el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi que debió retirarse por dolores en su espalda, cuando el match estaba 6-4 y 3-1 a favor del marplatense. De esta manera, el número 71 del mundo -según el último ranking publicado por la ATP- se metió por segunda ocasión entre los mejores 32 jugadores de un torneo de esta categoría, tras su participación en Madrid cuando en esa instancia fue eliminado por Francisco Cerúndolo.

Para Comesaña, este triunfo significa alcanzar por segunda vez en su carrera la tercera ronda de un Masters 1000. La primera había sido este mismo año, en Madrid. Ahora, en Cincinnati, repite esa actuación y lo hace en la parte final de la temporada, un momento clave para sumar puntos y consolidar su ranking. Este avance confirma el crecimiento del marplatense, que en 2025 ha logrado afirmarse en el circuito principal y dar señales de que puede competir de igual a igual con rivales mejor posicionados.

En la jornada de mañana, Comesaña tendrá enfrente a Reilly Opelka (73), un rival de características muy distintas a las de Darderi. El estadounidense llega entonado tras dar uno de los golpes más resonantes del certamen al eliminar al australiano Alex de Minaur (8) por 7-6(6) y 6-4. Opelka, conocido por su poderoso servicio y su capacidad para acortar puntos, no había registrado grandes resultados en los últimos meses, pero esta victoria le devuelve confianza y lo convierte en un adversario peligroso.