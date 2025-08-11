TC en El Villicum: Martín Vázquez ganó un apasionante Desafío de las Estrellas

Martín Vázquez y el Dodge Challenger de su propia estructura ganó el Desafío de las Estrellas en el autódromo de Villicum, escenario de la novena fecha de la temporada 2025. Facundo Chapur y Juan José Ebarlín completaron el podio.

No fue hasta las últimas seis vueltas, cuando el Ford Mustang de Emiliano Spataro comenzó a fallar, perdió muchísimo terreno y sus perseguidores se le arrimaron, que Vázquez se ilusionó con el triunfo. Por las variables que tuvo esta carrera, que duró el doble que una normal (50 vueltas) y tuvo paradas en boxes obligatorias, todo podía pasar. Y todo pasó.

El platense Gaston Mazzacane largó primero y, lejos de pelear por el triunfo, se fue perdiendo hasta finalizar 27°, y una fija como el Titán, líder durante buena parte de la carrera, terminó atrás cuando hizo su detención en boxes (a fin de cuentas, llegó 21°). Vázquez combinó un buen lugar de partida con una buena estrategia, para la que fueron clave los mecánicos -otros, como Facundo Ardusso, tuvieron problemas en boxes-, y sacó provecho. Pegadito a Juan José Ebarlín, que se le abalanzó y no logró quedarse con la posición, y Facundo Chapur, su escolta una vez pasada la bandera a cuadros, el oriundo de Pilar voló hacia el triunfo cuando vio que Spataro presentó inconvenientes.

“Qué no siento... Un casillero más que completé en mi vida. Espero que esto no se termine nunca. A mi viejo no tengo nada más que decirle, es lo más grande que hay”, fue la palabra de un Vázquez emocionado.

Con este triunfo, no es que haya pegado un salto gigantesco en la general, ya que quedó posicionado en el 23er lugar, pero será una jornada que no olvidará nunca. Por el contrario, hay otros que esperarán que se borre de sus mentes cuanto antes: Mauricio Lambiris, Mariano Werner y Matías Rossi, algunos de los candidatos, se vieron forzados a abandonar y buscarán revancha el 24 de agosto, cuando el TC acelere en el Gálvez porteño.