Tres clubes de La Plata serán sedes del torneo Provincial de Básquet U13

Tras la consagración de la Selección de La Plata en el torneo zonal de menores de 15 años, la ciudad de La Plata se prepara para recibir a partir de mañana el torneo Provincial U13 que se jugará en tres sedes distintas dentro de la capital provincial.

Los clubes elegidos fueron Reconquista (la sede del último campeón), en 40 entre 15 y 16, la sede del club Platense de 21 entre 51 y 52 y el club Universal, de 25 entre 57 y 58.

El certamen está organizado por la Federación Bonaerense de Básquet y se extenderá por cuatro días desde mañana hasta el domingo y además de La Plata llegarán para jugar las selecciones de Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, Olavarría y Chivilcoy.

Los chicos juveniles que forman parte de los distintos clubes de básquet de la región vienen realizando un bien desempeño, tanto en la rama femenina como masculina. En tal sentido, cabe resaltar que la Selección U13 de las mujeres logró un histórico segundo puesto el pasado fin de semana en el zonal, en un certamen en el que fueron superadas por la selección de San Nicolás, pero en el que lograron dejar en el camino a los equipos de Zárate y Pergamino.

Mañana a las 15.30 las delegaciones de jóvenes basquetbolistas van a desfilar por la cancha de Universal y a las 18.30 la Selección de La Plata debutará contra la de Chivilcoy en la cancha de Universal por la primera fecha de la zona Sur del certamen.

Además de la actividad que propone la APdeB, este certamen de básquet juvenil promete acaparar la atención de los fanáticos de esta disciplina durante los próximos días, justo en la antesala del día del niño en la región.

La Final se jugará el domingo a las 12.30 en la cancha de Platense, en donde se conocerá el nuevo campeón de este torneo provincial juvenil de básquet.