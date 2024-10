El Lobo entrena y viaja a Junín, ¿con equipo alternativo?

Después de la Fecha FIFA volverá la actividad en la Liga Profesional y mañana por la tarde, el Lobo visitará a Sarmiento de Junín a partir de las 17:00 en el estadio Eva Perón por la fecha 18 del torneo. Por eso mismo hoy será la última práctica matutina en Estancia Chica donde Marcelo Méndez definirá el equipo de cara a este duelo donde el conjunto platense buscará volver al triunfo para dejar atrás una racha de cuatro partidos sin hacerlo y además empezar a acomodarse en puestos más cercanos a la Copa Sudamericana en la Tabla Anual.

En el entrenamiento de ayer, el técnico albiazul no dispuso un armado del equipo sino que hubo trabajos con pelota pero no dio indicios de la formación que saldrá a la cancha en Junín. Sin embargo todo parece indicar que Méndez pondrá en la cancha una especia de 11 alternativo por lo que, salvo Pablo De Blasis, luego Norberto Briasco y Lucas Castro irían al banco de suplentes para apuntar de lleno a ser titulares contra Boca Juniors en Copa Argentina.

A la espera de lo que suceda hoy en Abasto, la defensa sería la titular con Valentín Rodríguez por el lesionado Nicolás Colazo mientras que Augusto Max y Nicolás Garayalde se podrían mantener en el once. Por su parte en el frente de ataque David Zalazar y Juan Cruz Esquivel podrían ser los extremos, aunque Matías Abaldo regresó ayer al país después de no tener minutos con la Selección de Uruguay y será evaluado para ver si será tenido en cuenta o no para mañana.

De esta manera, habrá que ver lo que sucede en el predio Mens Sana durante esta mañana aunque las opciones tampoco abundan ya que hay que recordar que Yonathan Cabral llegó a las cinco amarillas y Martín Fernández todavía tiene que cumplir una fecha más de suspensión por la roja recibida frente a Lanús.