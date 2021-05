El Lobo se acerca al comienzo de la pretemporada

El Lobo está llegando a su última semana de vacaciones y por eso mismo a partir de mañana comenzará a haber novedades concretas del mercado de pases, ya que los últimos nombres que aparecieron en escena gustaron mucho a Leandro Martini y Mariano Messera, por lo que buscarán avanzar lo antes posible y así intentar que haya algún refuerzo en la primera semana de entrenamientos.



En la defensa, el nombre de Guillermo Fratta gusta en el cuerpo técnico. Le habían dado el sí en enero, pero por una cuestión de último momento Rentistas decidió dar de baja la negociación. Ahora, teniendo en cuenta que el Mens Sana sigue buscando un defensor central y que el contrato del uruguayo de 25 años termina en diciembre, la negociación parece viable siempre y cuando no aparezca otra opción superadora.



En el mediocampo, Martini y Messera ya dieron el sí por Cristian Vega, quien quedará libre de Central Córdoba de Santiago del Estero. Tras la reunión de ayer junto a Gabriel Perrone y algunos dirigentes, se buscará empezar a negociar formalmente ya que tienen la sospecha de que pueda aparecer otro club, tanto de Argentina como del exterior, para quien sería el reemplazante ideal de Víctor Ayala en la mirada del cuerpo técnico.



El otro nombre del mediocampo es el de Nicolás Colazo, por el cual todavía la dupla no dio el sí definitivo pero se sigue manteniendo en la lista como una posible incorporación por la banda izquierda. Mientras que lo de Facundo Quignon quedó atrás, porque la intención del jugador de Lanús es irse al exterior aun cuando la opción de Dallas FC se encuentra en stand-by.



También se habló en la reunión de ayer de comenzar a pensar formalmente en ir por los delanteros Luis Vázquez y Flabián

Londoño Bedoya, de la Reserva de Boca y River respectivamente, mientras se espera por la actuación de Colón para negociar con el Pulga Rodríguez.



Lo de Gonzalo Bergessio y Nicolás Blandi quedó fuera de consideración mientras que lo de Polenta también fue perdiendo fuerza.



Por su parte, Rodrigo Salinas sigue esperando un llamado ya que se encuentra en libertad de acción y lo de Claudio Vega, delantero de Güemes de Santiago del Estero, todavía no fue decidido.