El mapa del Mundial: todo lo que hay que saber sobre Catar 2022

El Mundial de Catar 2022 está cada vez más cerca y se van terminando los boletos rumbo al evento más importante del fútbol. También van quedando potencias afuera, que lo verán por TV, como es el caso de Italia. Por lo pronto, con Argentina clasificada y a la espera del sorteo, diario Hoy te muestra cómo está el mapa de las Eliminatorias de cada confederación, con 27 clasificados, y cómo quedarían definidos los bombos.

En el comienzo de la semana, Portugal y Polonia se aseguraron su lugar tras sus encuentros con Macedonia del Norte y Suecia. Además, se definieron las Eliminatorias en África, donde gigantes como Camerún y Marruecos lograron clasificar mientras que se quedó afuera Nigeria, que desde 1994 solo se había ausentado de Alemania 2006. Por su parte, al cierre de esta edición, se disputaba la última jornada de las Eliminatorias de la Concacaf, donde Canadá ya tiene su lugar asegurado mientras que EE. UU. y México dependían de sí mismos y les alcanzaba con empatar en sus partidos. El cuarto de la tabla era Costa Rica, y en caso de mantener esa posición, accedía a disputar el repechaje.

Costa Rica recibía a EE. UU. con un solo objetivo: ganar por varios goles y esperar una derrota de México. Es que el conjunto tico tiene una diferencia de goles de +3, por debajo de Méxcio (+7) y muy por detrás de EE. UU. (+13). Los mexicanos, en tanto, eran locales ante El Salvador, una de las peores selecciones del octogonal final, por lo que una derrota era, a priori, poco probable.

Nueva Zelanda, al repechaje

Costa Rica, si el panorama no se modifica, disputará su suerte a mitad de año contra Nueva Zelanda, que en la jornada de ayer goleó por 5-0 a Islas Salomón. Será la cuarta vez que el combinado negro dispute una repesca: 2010 (victoria vs. Baréin), 2014 (derrota vs. México) y 2018 (derrota vs. Perú).

Los otros dos repechajes de junio se darán entre Gales y el vencedor de Escocia-Ucrania (se postergó el duelo a raíz del conflicto bélico en territorio ucraniano). Además, Emiratos Árabes Unidos o Australia (definirán el 7 de junio) chocarán contra Perú, representante de Conmebol.

Cabe destacar que no se podrán enfrentar dos países de una misma federación en la fase de grupos de la Copa del Mundo, salvo los representantes de UEFA, que al contar con 13 clasificados podrán sumar hasta dos equipos en una misma zona.

A la espera del ranking FIFA

El sorteo de mañana tendrá a 29 selecciones clasificadas y habrá tres bolillas designadas para los tres repechajes que recién se desarrollarán el 13 y 14 de junio. Habrá cuatro bombos con 8 selecciones en cada uno y se irán armando los grupos con un representante de cada copón.

Si bien los cuatro bombos quedarán conformados de manera definitiva en la jornada de hoy con la última actualización del ranking FIFA, el último listado que entregó el organismo permite ya ir generando un panorama de cómo quedarán conformados.