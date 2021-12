El “Mas” pedido: Zielinski apunta al lateral

Un puesto que nunca tuvo dueño. La posición del lateral por la izquierda en Estudiantes todavía tiene el cartel de “vacante”. Pese a que en el último tiempo Matías Aguirregaray supo desembolsarse correctamente en ese lugar, su puesto habitual es por la derecha y el entrenador lo sabe.

Fue un parche para el equipo que no pudo tener a Nicolás Pasquini y Juan Manuel Sánchez Miño en buenos niveles. Ante esta situación, y en la búsqueda de reforzar un plantel con jerarquía para apuntar alto en la Copa Libertadores, Estudiantes avanzó por el ex lateral izquierdo de Boca Juniors, Emmanuel Mas. El defensor, que se encuentra en el Orlando City de la Major League Soccer de los Estados Unidos, tiene vínculo hasta fines de este mes.

Debido a esto, en el Pincha ven una oportunidad de incorporar, bueno y barato. No significaría una erogación de dinero, no hay clubes en el medio y hay predisposición de parte del futbolista. Ya son asuntos conocidos los de Pasquini y Sánchez Miño, dos jugadores que no pudieron encontrar regularidad y perdieron constantemente el puesto en el equipo del Ruso. No llegaron a ser parte importante del proceso y hoy están con un pie y medio afuera del club.

Al mismo tiempo, al Vasco Aguirregarray lo cuentan como alternativa por la derecha, aunque no tiene inconvenientes en ser opción por la izquierda. Cabe recordar que debe regresar al club de su préstamo por Huracán el jugador Iván Erquiaga, que, si bien no tuvo continuidad en el Globo, podría empezar la pretemporada en Estudiantes el 3 de enero en el Country Club de City Bell.

Otro de los nombres que fue sondeado fue el de Bruno Pitton. El futbolista de San Lorenzo de Almagro tiene inconvenientes con su club y está buscando una salida rápida. Sin embargo, su situación con el Cuervo es compleja y Estudiantes no quiere entrar en ningún problema. Alejada esta posibilidad, siguen buscando.

Emmanuel Mas hoy es el apuntado. Esperan que la semana que viene avancen las gestiones y así Ricardo Zielinski puede tener otro regalo, aunque este no sería de Navidad, sino de Reyes. Por último, pero en otro puesto de la cancha donde hay apellidos de sobra, la dirigencia hará un intento por un delantero del ascenso. Se trata de Tomás Molina, atacante de Ferro, con quien debe renovar en los próximos días porque finaliza su contrato el 31 de este mes. Tiene 26 años y convirtió 10 goles en los último 27 partidos jugados.