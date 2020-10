El Ogro Fabbiani se sumó al Senior de River y la categoría sigue creciendo

El fútbol Senior es una de las disciplinas que cada vez comienza a crecer un poco más en el país. El torneo, en el cual se desempeñan los exjugadores que brillaron en sus respectivas épocas en la Argentina, tiene su propio certamen oficial que es televisado por las señales deportivas.

En las últimas horas, una nueva figura se sumó para disputar el campeonato, el cual está suspendido por la pandemia del coronavirus: Cristian Fabbiani. A través de la cuenta oficial del plantel, River confirmó que el Ogro se incorporará al Senior de la institución para la próxima temporada. El delantero, que se retiró meses atrás luego de su paso por Deportivo Merlo, volverá al fútbol pero esta vez en esta categoría.

Fabbiani se transformó en jugador del Millonario en febrero de 2009, y su arribo al club generó una gran expectativa en los hinchas. En aquel entonces, el Ogro era uno de los delanteros destacados del fútbol argentino, pero su paso no fue el mejor ya que no logró afianzarse en el 11 inicial. En total, el nueve disputó 32 encuentros con la camiseta del conjunto de Núñez, anotó tres goles, y no logró festejar ningún título en la institución.

De esta manera, el atacante se suma a diferentes figuras al Senior de River, entre las que se destaca Ariel Ortega. El Burrito, que también es entrenador en las divisiones inferiores, es la estrella del Millonario en esta categoría. Al mismo tiempo, también están: Oscar Passet, Ariel Franco, Hernán Díaz y hasta Wilson Severino, el exfutbolista de Atlas que cumplió su sueño de vestir la camiseta de River, por lo menos en esta división.

Justamente, Ortega alzó la voz en las últimas semanas a través de un video en su cuenta de Instagram, pidiéndole a los organizadores del torneo que la competencia se reanude: “Hola, a los organizadores del fútbol Senior, por favor queremos volver. Queremos hacernos el hisopado porque bueno... engordamos mucho en esta cuarentena”, expresó el Burrito entre risas.

Por otro lado, en Boca también pasaron por el plantel diferentes figuras que brillaron en sus épocas como jugadores profesionales: Carlos Navarro Montoya, Roberto Pompei, Mauricio Serna y Cesar La Paglia, entre otros. Por su parte, Racing cuenta con “Chiche” Arano, Juan Fleita y Ángel Morales en su equipo.

En el anuncio de su retiro, Fabbiani mostró su emoción por haber vestido la camiseta de River, y ahora lo podrá volver a hacer en el Senior: “Más difícil es estar listo para el último día. Hoy quiero anunciar que el jugador se terminó. Me retiro. Punto final. Con una sonrisa, porque cumplí muchos sueños que tenía de chiquito. Jugar profesionalmente, jugar con la camiseta de River, la que amo, y comprarle la casa a mi mamá”, escribió en su redes sociales.