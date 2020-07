El paso a paso del mercado del Pincha

Tras el parate por la pandemia, Estudiantes trabaja para cuando el fútbol argentino vuelva. Ante esto, la cúpula dirigencial ya está diagramando el armado del plantel comandado por Leandro Desábato y ya tiene nombres en carpeta.

La prioridad continúa siendo José Sosa, el Pincha ya realizó la oferta y esperan la respuesta del jugador una vez que finalice el torneo turco. Por Cristian Tarragona hubo charlas, pero nada formal, y están lejos de lo que quiere percibir el jugador en cuanto a su salario.

Federico Milo aparece como alternativa si no logran que se quede Marcos Rojo (difícil, pero no imposible), y por último, sobre Leandro Díaz, la dirigencia preguntó por él y podrían avanzar las negociaciones en los próximos días. El delantero tiene contrato con Atlético Tucumán hasta junio del 2023, y el Decano no lo va a ceder a préstamo, solamente lo dejaría salir por una venta. El atacante posee la mitad de su pase, mientras que el 50% restante es del club.