El Pincha acelera para incorporar a un lateral derecho tras la salida de Sánchez y Rosales

Restan tan solo 11 días para llegar al 30 de junio, día en el que varios futbolistas le dirán adiós a su club y quedarán con el pase en su poder. Dos ya definieron su futuro, aunque tan solo uno se hizo oficial a través de un comunicado de Estudiantes de La Plata, la partida del defensor Facundo Sánchez, que luego de cuatro años en la institución albirroja se va libre. Además, según supo este diario, la continuidad de Mauricio Rosales tiene fecha de vencimiento y cuando finalice su contrato con el Pincha, el 30 de este mes, se irá en libertad de acción.

Si bien la idea del cuerpo técnico de Leandro Desábato es darle lugar a los más jóvenes, la Comisión directiva deberá buscar alternativas para el lateral derecho, para ser titular o bien para pelear el puesto.

Entre las opciones, apareció el nombre de Leonardo Rafael Jara, el jugador que Estudiantes de La Plata pretende para reforzar esa posición el equipo. El correntino, de 29 años, se formó en las juveniles del Pincha y, luego de su venta a Boca, tuvo un paso por el DC United de la liga de Estados Unidos. Es pretendido por varios equipos, ya que no pudo asentarse los últimos seis meses en el Xeneize, sin minutos en cancha y con la dirigencia del club de La Ribera dispuesto a negociar por él. Estudiantes tiene a favor que posee el 20% de la ficha del futbolista.

Sin lugar en el plantel que dirige Miguel Ángel Russo, sumado a que está por concretarse la llegada de Mauricio Isla, el chileno que se desempeña en esa posición, la idea de la dirigencia es no renovarle el contrato. El futbolista ya recibió el llamado de varios excompañeros para que se sume al plantel Pincharrata.

Cabe destacar, que si bien Jara tiene el deseo de en algún momento volver a vestir la camiseta albirroja, al defensor lo pretenden de varios equipos del fútbol argentino y del exterior. Hace pocos meses, Sebastián Becaccece preguntó por él para llevarlo a Racing Club de Avellaneda.

Hay que recordar que no es la primera vez que Estudiantes lo busca, ya que en enero de este año cuando venció su préstamo con el equipo de la MLS intentó lograr su vuelta. No obstante, el futbolista decidió que quería pelear un puesto y tener revancha en el Xeneize, en ese entonces el lateral venía con continuidad deportiva y por eso Boca no se desprendió de él.