El Pincha inició la semana con la mira puesta en Vélez

Después del frustrado ensayo del sábado contra Arsenal de Sarandí a causa de las inclemencias climáticas y de gozar del domingo libre, Estudiantes de La Plata inició una nueva semana de entrenamientos, la octava desde el retorno.

Pensando en el encuentro de mañana frente a Vélez Sarsfield en el Estadio Jorge Luis Hirschi, el cuerpo técnico prendió velas para recuperar a Nazareno Colombo y Mauro Díaz, ambos lesionados.

De no mediar inconvenientes, y si el clima no dice lo contrario, el encuentro del Pincha ante el Fortín se disputará mañana desde las 15, en el estadio de 1 y 57 y a la espera de una confirmación para conocer si será o no televisado a través de TNT Sports.

Será el primer duelo de preparación y el segundo partido de Leandro Desábato desde su arribo a Estudiantes. El “Chavo” lleva siete meses como DT del equipo Albirrojo y tan sólo pudo disputar un encuentro, fue en su debut, en la derrota 2 a 1 frente a Racing por la última fecha de la Superliga.

En cuanto al entrenamiento, desde las 16 y tras pasar los exámenes PCR en el Country Club de City Bell, el plantel comandado por Leandro Desábato realizó un circuito de fuerza funcional, trabajos tácticos y finalizaron la práctica vespertina con un fútbol reducido en la cancha principal del predio.

Cabe recordar que ni Colombo ni Mauro Díaz estuvieron presente en las tareas de ayer, y esperan a que se sumen con el grupo a partir del jueves o viernes.

Hoy, desde las 9.30 en el predio Albirrojo, se llevará a cabo la última práctica previa al partido amistoso ante Vélez.