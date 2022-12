El platense de Hoy en el Mundial...

Cobertura exclusiva Doha - Catar

Enviados especiales al Mundial

Pedro Jaureguiberry nació en La Plata y fue al colegio Estrada de City Bell. Es hincha de Estudiantes y forma parte de un selecto grupo de platenses que viajó a Catar para ver el Mundial.

Ingeniero industrial radicado en San Pablo desde hace dos años, el hombre de 41 años se cruzó con el único medio de la región acreditado por la FIFA para trabajar en Doha y recordó su infancia en Gonnet.

De las juntadas con sus excompañeros de colegio, las vivencias a la distancia con sus familiares en La Plata y su actual vida en San Pablo, Jaureguiberry se explayó largo y tendido aportando otra cuota de connotación platense al Mundial.

“Con mis compañeros del Estrada de City Bell armamos un grupo que se llama La Colegial y todos los años vamos a la casa de un amigo en Villa La Angostura. Desde hace algunos años también empezamos a viajar a Brasil y nos juntamos alquilando una casa cerca de la playa”, contó para explicar en su vocación de viajero.

—¿Por qué te fuiste de Gonnet para vivir en San Pablo?

—Cuando tomás la decisión cuesta un poco. Yo hace dos años que vivo en San Pablo y te perdés los cumpleaños, algunos festejos y los sobrinos que dejaste crecen un montón y cuando los ves ya están enormes. No es fácil estar afuera.

—¿Cómo es tu vida en Brasil?

—Es hermosa la vida en Brasil, pero no deja de ser difícil. Yo me casé con una brasileña y tengo hijos allí. Trabajo entre 12 y 14 horas por día en San Pablo y soy director de una empresa.

—¿Volverías a la ciudad?

—Sí. Seguramente en algún momento me voy a plantear volver, porque si bien estoy establecido en Brasil, hay cosas que tiran.

—¿Cómo es un día tuyo en San Pablo?

—Yo trabajo en una empresa de alimentos como director general de la empresa en Brasil. Soy ingeniero industrial. Me recibí en la Universidad Nacional de La Plata en 2006, empecé a trabajar y después me derivaron a trabajar en Brasil.

—¿Hasta cuándo te quedás a ver el Mundial?

—En principio hasta el 5 de diciembre. Pero si Argentina llega a instancias decisivas, probablemente podamos volver. Para eso te tiene que gustar mucho el fútbol y esto es parte de la vida: vivir las experiencias y las pasiones.

—¿Cómo llevás tu rol de hincha de Estudiantes entre otros amigos que tal vez son de Boca o de River en el medio del Mundial?

—Siempre Estudiantes tuvo un rol preponderante en la historia de la Selección, primero con Bilardo y después con Sabella. Por lo tanto es muy fácil, sin pecar de soberbio, destacar el rol de Estudiantes en la Selección ante otros hinchas.

—¿Y en Brasil sos hincha de algún club?

—Intenté alentar al Corinthians, pero no me sale gritar un gol. No me sale. Solo me nacen gritar los goles de Estudiantes cuando juega, o los de la Selección.