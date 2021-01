El Profe Palladino, sobre la final por el ascenso: “Esperemos que esta sea la nuestra”

A 48 de horas de la gran final por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino, el platense, actual preparador físico de Estudiantes de Río Cuarto, dialogó en exclusiva con El Clásico de diario Hoy y analizó el pase a la final de la Primera Nacional y ya palpita el partido decisivo del domingo ante Platense: “Es una final y las finales son todas difíciles. No hay favoritos”.



Este domingo, desde las 21, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, Estudiantes de Río Cuarto enfrentará a Platense por la final de reducido de la segunda categoría del fútbol argentino. A poco de jugarse el encuentro, este multimedio tomó contacto con el platense que podría quedar en la historia del club cordobés.



Tras ganarle a Estudiantes de Caseros por 1 a 0 y acceder al partido definitorio, Palladino expresó: “Fue un partido duro el del miércoles. Creo que de los cuatro equipos nosotros somos los que más proponemos. A lo largo del torneo fuimos de los que mejor juego desplegamos y de los que proponen un poco más”.



Sobre los rivales en el Reducido, dijo: “No somos tan amarretes como Atlético Rafaela y Platense, que por ahí son características de los técnicos. Son más especuladores, juegan al error del rival y al contragolpe”.



“Es una final y las finales son todas difíciles. No hay favoritos y habrá que tener muchos recaudos. Tal vez siendo una definición por ahí no arriesgás tanto. Va a ser una final de mucho estudio y del error, el que menos se equivoque es el que va a ganar”, afirmó Palladino.



“Esperemos hasta el domingo. No se nos dio en la final con Sarmiento de Junín, no era la nuestra, esperemos que esta sí la sea”, concluyó.