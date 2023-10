El PSG ganó pero Mbappé erró un gol increíble

Paris Saint Germain parece haber podido frenar un poco las críticas de la semana, por la derrota ante Newcastle por la Champions League, con la victoria por 3-1 de visitante ante Rennes por la Ligue 1. Aunque el que no pudo salvarse fue Kylian Mbappé, estrella del equipo, que no logró destacarse y además se perdió un gol realmente insólito.

Después de los goles de Vitinha, Achraf Hakimi y Randal Kolo Muani y el descuento de Amine Gouri, el oriundo de Bondy tuvo una oportunidad inmejorable para marcar su tanto y hacer el resultado aun más abultado. A los 85 minutos del encuentro se lanzó en un contragolpe y aunque el defensor rival quedó sin chance y tendido en el piso, cuando Kiki estuvo frente al arquero terminó errando el mano a mano. Se apuró en la definición, disparó con la pelota muy encima y le pegó muy de abajo hasta levantarla del suelo más de lo deseado y mandarla por arriba del travesaño.

Tras este increíble gol errado y una actuación en los noventa que no lo hizo lucir, el que no lo perdonó fue el diario L'Equipe. El prestigioso medio francés lo puntuó con un cuatro, que lo dejó como el segundo peor puntuado detrás solamente de Gonçalo Ramos a quien le pusieron un tres. “Si queremos ver el vaso medio lleno, podría haber acabado con dos asistencias (Ramos, 55º, Barcola, 81º). Pero en su juego hubo demasiados desperdicios y demasiadas malas decisiones para que fuera satisfactorio. Peor aún, su toque final no fue clínico: su disparo fue bloqueado por Assignon y perdió el duelo con Mandanda. Y tras 40 metros y dos regates, envió su disparo por encima del larguero", justificaron la nota de Mbappé.

Sin embargo, Luis Enrique lo defendió tras el encuentro: "En cuanto a Kylian, es extraño que no haya marcado, pero es anecdótico. Me gustó lo que aportó tanto en ataque como en defensa. Estuvo en las acciones correctas, desencadenó muchas situaciones".