El reclamo de Colón a Estudiantes

La novela entre el Pincha y el Sabalero por el futbolista Fernando Zuqui no terminó, ya que un nuevo capítulo se estrenó en las últimas horas. La institución santafesina no sólo declinó el pedido de compra por el volante mendocino, sino que además solicitó que le devuelvan parte del préstamo abonado porque no lo pudieron utilizar tres meses.

Como se informó en anteriores ediciones del diario Hoy, la obligación de compra por el jugador regía si el mismo jugaba el 70% de los partidos entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020. Ese porcentaje fue superado, debido a que jugó más del 80%, y por lo tanto la dirigencia albirroja exige el pago de 2 millones de dólares.

El 50% de Boca Juniors y la mitad restante para Estudiantes. De persistir el conflicto entre ambos clubes, el problema se dirimirá en el Tribunal Superior de Justicia de CABA.

Zuqui fue cedido a préstamo a Colón por 18 meses en el verano de 2019 y jugó 44 partidos con el conjunto santafesino.

La Comisión directiva del elenco de Santa Fe, no conforme con la primera instancia, le solicitó a Estudiantes que quiere una compensación del préstamo abonado, ya que no pudo utilizar a Zuqui durante tres meses a causa de la pandemia.