El rompecabezas: Estudiantes se rearma

El equipo dirigido técnicamente por Leandro De­sábato esta pasando horas movidas en cuanto a la conformación del plantel. Estudiantes en estos momentos es un rompecabezas que perdió piezas en sus últimos días y aún no pudo encontrar quién las reemplace.

Mientras se espera por refuerzos, un marcador de punta y un delantero, el entrenador ya sabe que no va a poder contar con Facundo Sánchez, ya que se decidió de común acuerdo no renovar el vínculo que vencía el 30 de junio. Ese sector podrá ser ocupado por Facundo Mura, sin tantas chances en el último tiempo será su oportunidad. Sin embargo, deberán prender velas para que no sea expulsado y que no se lesione, ya que no tiene un reemplazante natural, debido a que Mauricio Rosales tampoco seguirá en la institución.

En el lateral izquierdo la historia es similar, Marcos Rojo más temprano que tarde confirmará su vuelta a Inglaterra. De este modo, Iván Erquiaga tendrá más minutos de los que pudo tener en el último año con Gabriel Milito, y más atrás, expectante, estará Gastón Benedetti, el juvenil categoría 2001 que es titular en la reserva y aún no debutó en Primera división.

La defensa central, posición que conoce y muy bien el “Chavo” Desá­bato, no parecería tener problemas de cara a lo que se viene. Mauricio Guzmán, Nazareno Colombo y Juan Ignacio Díaz serán tenidos en cuenta para afrontar las competencias importantes. Además, la experiencia de Jonathan Schunke, la intensidad de Juan Fuentes y el regreso de Nicolás Bazzana parecen tener tranquilo al entrenador por ahora.

El medio no correría riesgo con Javier Mascherano como el eslabón base de toda la estructura. Al “Jefecito” se le suma Nahuel Estévez, con buen presente, también jóvenes prometedores como los casos de los hermanos Ayala, David y Andrés, con los de conocidas referencias, Enzo Kalinski, Diego García, Mauro Díaz, Iván Gómez y Lucas Rodríguez.

Por último la delantera, que con el retiro de Gastón Fernández y la salida de Mateo Retegui dejaron tan solo a Federico González y Martín Cauteruccio como únicos atacantes de área en el equipo.