El rugby platense, atónito por la muerte de un exjugador de La Plata RC

En el transcurso de la mañana de ayer, una triste noticia conmocionó al rugby platense y de la región. Dicho esto, el exrugbier Pablo Sciarretta fue hallado muerto en las instalaciones de La Plata Rugby Club, en Gonnet, y por estas horas se busca determinar qué fue lo que sucedió. Según afirman algunas fuentes, el hombre de 45 años pudo haber tenido una descompensación que le habría causado la muerte.

Cabe destacar que, previo al momento de su deceso, Sciarretta se encontraba realizando ejercicios en el predio ubicado en la zona entre 495 y 16 y, según trascendió durante la tarde de la jornada del martes, el cuerpo fue hallado en la zona de la cancha de entrenamientos del club, de acuerdo a los primeros relevamientos policiales que aclararon que los indicios advierten que fue una muerte por “causas naturales”.

Quienes lo hallaron dieron aviso de inmediato al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), pero lamentablemente nada se pudo hacer para salvarlo. Así las cosas, los paramédicos que acudieron al lugar constataron que el joven había fallecido antes de su arribo.

Una trayectoria con paso por Europa

A lo largo de su carrera, Sciarretta jugó en el rugby italiano vistiendo los colores de Croaciati, donde llegó a disputar el Súper 10 y otras competencias de renombre en Europa, donde dejó su huella para luego pegar la vuelta al club de sus amores: La Plata Rugby Club. Allí, en el Canario celebró su retorno en 2009 y tuvo una enorme temporada al poco tiempo de su retorno. Si bien luego estaba ­dedicado de lleno a la formación de los M-11 del club, decidió retirarse de la práctica deportiva, dentro de las canchas, a los 39 años de edad.

Tras su retiro, en 2018, el oriundo de La Plata se había sumado a los Pumas Classic, una categoría en la que se reunió con históricos de la Selección Argentina masculina de rugby como el Chapa Branca, Fabián Turnes y Lucas Borges, entre tantos otros. Una triste notica que impactó al todo el deporte de la región.

“Me pregunto cuántas muertes se habrían evitado si nos hubieran escuchado” Por Ruben Storino, médico cardiólogo que trabajó en la ley provincial para luchar contra la muerte súbita.

Lo sucedido ayer es algo que generó profundo dolor en todo el deporte platense. Como reflexión por la muerte de Pablo Sciarretta, yo me sigo cuestionándo cuántas muertes se habrían evitado si nos hubieran escuchado cuando insistíamos con los chequeos cardiológicos precompetitivos en el deporte amateur.

Dicho esto, a veces me preguntó por qué es tan difícil combatir la ignorancia y la soberbia con dirigentes que no escuchan y no se dan cuenta cuánto daño podrían evitar. Ojalá esta tragedia sirva como una nueva oportunidad para encender una pequeña llama para no apagar el fuego.