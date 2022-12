“El socio nos eligió para cambiar el rumbo de este club”

A casi un mes de la asunción de la nueva Comisión Directiva del Lobo comandada por Mariano Cowen, y en medio de una crisis económica que cada vez es peor para el club, los dirigentes tomaron la decisión de hacer una conferencia de prensa ayer al mediodía en el Polideportivo Víctor Nethol para informar a los socios donde están parados desde los números la institución. Con periodistas presentes para preguntar, antes la CD presentó un balance que fue entregado a los socios y socias pero también todo fue transmitido por YouTube para que los hinchas pudieran verlo.

Con una deuda total de casi 3.000 millones de pesos y un déficit mensual de 94 millones por mes, las arcas Triperas están que arden y esto explicaba Cowen: “El Gimnasia que queremos es otro, cumplidor y en regla. Sabemos dónde nos metimos y cómo está el club, nosotros queremos cambiar eso. Decidimos hacer esta conferencia para mostrar la transparencia y dejarle en claro a los socios y socias dónde se encuentra Gimnasia. Estamos en un período de transición. Se viene un club totalmente distinto. Previsible, cumplidor”.

En cuanto a los números, el tesorero Juan López explicó: “La deuda es de 2.865.400.000, esos son los números al 1° de diciembre. El 60% es de mutuos y eso marca que es un club deficitario: queremos cambiar el modelo de institución que se viene utilizando con prestación de dinero”. Además, agregó: “Estamos inhibidos en FIFA, no podemos comprar jugadores. Esos traspasos o comisiones son el 20% del monto total que tiene el club en deudas. Esas inhibiciones que hay que levantar para incorporar es de $274.400.000, la mitad del total de las deudas en transferencias hechas en el último tiempo”.

Por último, en cuanto a la deuda del plantel y qué pasará con el fútbol profesional, entre el vicepresidente Arrién y el presidente Cowen explicaron la situación. Arrién comentó: “El plantel va a estar conformado por casi todos jugadores formados en nuestro club o por contratos vigentes. A partir de enero vamos a arreglar el déficit a raíz de contratos que se terminan”.

Mientras que el presidente explayó: “Estamos inhibidos de incorporar y tenemos la convicción de ordenar este tipo de cuestiones para el bien del club. El socio nos eligió para cambiar esto. Hasta hace unos días no podíamos vender y logramos arreglar eso en primera instancia. Ahora que podemos vender, sabemos que una buena oferta para el club puede ir cambiando este panorama. Además, confiamos en el plantel que tenemos, que será de transición”.

Por último, lanzó dardos contra el expresidente Gabriel Pellegrino, quien solicitó llegar a un acuerdo rápidamente por sus mutuos: “Hicimos una presentación judicial también para que se le paguen los derechos televisivos a Gimnasia. No me gusta que me corran con nada. Que el bombero que tiene que apagar el incendio nos exija cosas no me gusta. Como algunos socios exigen, otros en cambio como Jorge Reina no ponen plazos para recuperar su dinero”, sentenció.

¿Se aclara el panorama del plantel?

Uno de los puntos que remarcó Mariano Cowen en conferencia de prensa fue la situación del plantel profesional, no solo respecto a la deuda final, sino también en cuanto a las continuidades y el trato con el cuerpo técnico.

“Gorosito se ganó la continuidad de Gimnasia, va a seguir. Tenemos diálogo con el cuerpo técnico y ya hay acuerdo con ellos y el plantel para que inicien la pretemporada”, afirmó el presidente del club, despejando todo tipo de rumores respecto a un posible alejamiento del entrenador.

Además, es inminente el regreso del equipo a la pretemporada, resta definir si será en los últimos días de la próxima semana o si directamente iniciarán las actividades el 2 de enero en Estancia Chica, ya que Cowen comentó: “Llegamos a un acuerdo con el plantel profesional y van a volver a entrenar, solo resta que se pongan de acuerdo con el cuerpo técnico para definir el día”. El regreso del Lobo está próximo.