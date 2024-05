El triunfo del Lobo en la lupa del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

Santa Fe. Cementerio de los elefantes. Y dos de los equipos que aparentemente tienen planteles pobres del fútbol argentino. Aunque mirando cómo quedan afuera los grandes que teóricamente tendrían buenos planteles y ver por quiénes son superados en esta Copa Argentina, parecería que no hay una gran diferencia entre los poderosos y los débiles.

Siempre me gustó el sistema que utilizó Gimnasia: el arquero, 3 en el fondo, 2 volantes bien de marca, 2 laterales volantes ofensivos que para mí deben serlo aún más; 2 extremos con diagonal y un centrodelantero. A mí me gusta ese sistema y lo hubiese aplicado si me hubiera tocado dirigir a Gimnasia. Atlético tucumán con un 4-4-1-1 pero sin muchos jugadores que normalmente son titulares como mínimo cinco.

Al transcurrir la primera etapa se podría decir que las dos figuras salientes fueron los dos arqueros. Durso por el lado de los tucumanos porque sacó un cabezazo de Abaldo excepcionalmente y además ante una o dos situaciones de riesgo respondió muy rápido y muy bien. Y si bien Insfrán no tuvo una situación grave de peligro también tuvo que andar a los revolcones un par de veces para salvar su valla. Partido parejo con leve predominio de Gimnasia y creo que esto se da por dos motivos. Uno porque juega con todos sus titulares y otro porque creo que el sistema que utilizó superó y sorprendió Atlético Tucumán. Así todo el cero a cero era justo.

Segunda etapa y bueno, palo en el arco de Tucumán, dos veces palo en el arco de Gimnasia y una vez más otra salvada providencial de Durso y la verdad era injusto que no se haya abierto aún el marcador. Pero el gol llegó. A Domínguez lo bajan en una noche inspirada y penal que De Blasis concreta y lo pone al lobo un gol arriba. A menos de 10 minutos del final esto ya debería ser cosa juzgada y Gimnasia pasar de fase en esta copa mal calificada como Federal pero debería ya estar pasando de fase. Sin embargo, De Blasis bajó a Pereyra y penal para el Decano. Estigarribia tomó la responsabilidad a 6 del final y puso el 1-1 parcial. Y cuando todo parecía que el partido se iba a los penales, apareció el salvador del Lobo: Nicolás Colazo. Otra vez el ex-Boca le da un triunfo importante y la clasificación al Lobo de Méndez. Pase a octavos merecido.