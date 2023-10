El Turf de "Hoy"

El Clásico Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera (G. III-2.200 mts.) cuenta con tres participantes que bajan de los máximos por primera vez a esta pista, con la mente puesta en el Gran Premio Dardo Rocha (G. I-2.400 mts.). Ellos son Pay The Man, Kodiak Boy y Billion

1° Carrera - FABULADA (2006) - DISTANCIA 1.000 METROS

8L 6L 2L 4L 1 RADIO AFICIONADOt 457 DIESTRA PEDRO E.

9L 8L 4L 0L 2 FURIOSO TRIBUNALa 457 AGUIRRE FACUNDO S.

8L 4L 0L 7L 3 QUE BELLO DUQUE a457 PERALTA JORGE L.

7L 7L 0L 4 PETITE JOHN zc 457 GARCIA TIAG

0L 0L 9S 5 THE PERFECT SHERIFF z457 ARIAS OCTAVIO F.

8L 0L 6 SER CRACK z 457 PILIERO SERGIO A.

7L 0S 4P 6P 7 DON TALANTE z 457 ARIAS DANIEL E.

7L 8 CANDY CHUCK z 457 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 9 BRUJO PAT z 457 GOMEZ DARIO R.

Debuta 10 CHAMPAGNE FRANCES z457 BANEGAS KEVIN

2° Carrera - SABAT HUDSSON (2012) - DISTANCIA 1.200 METROS

2L 1L 5S 4L 1 UNLOCK YOUR WISHz 757 SALAZAR RAMIRO E.

8L 4L 1L 1L 2 JAI MALIK z 657 CACERES FRANKLIN D.

2L 2L 5L 4L 3 TRANSONICO DUBAIa 757 YALET JORGE R.(H)

6L 6P 0P 3L 4 LASH CATCHER z 757 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 5L 1L 5L 5 VIEJO BARREIRO a 657 RIVAROLA JUAN C.

6L 5L 3L 0L 6 GUICHO a 657 DELLI QUADRI IGNACIO D.

3L 0L 8L 9L 7 COBALTO a 657 SINIANI EMILIANO F.

6L 1L 8L 0P 8 CATASTRO z 657 GONZALEZ JOSE N.

5L 3L 5P 1L 9 GATINHO DO EMMAa 757 GARCIA WALTER L.

3° Carrera - BLOOD MONEY (2014) - DISTANCIA 1.400 METROS

2L 4L 4L 5L 1 ULTIMATE GOOD z 557 CABRERA ANIBAL J.

2L 1P 4S 3L 2 ORO VALIDO a 557 ENRIQUE BRIAN R.

1L 6L 2L 1L 3 TU COCORITO a 557 RIVAROLA JUAN C.

9L 3L 3L 3L 4 RARE CHECK z 557 SALAZAR RAMIRO E.

2S 1S 7S 3S 5 VACATION TOM z 557 VILLAGRA JUAN C.

2L 2L 5L 2L 6 GRAN POSITANO zc 557 LOPEZ MARIANO J.

2P 1L 4L 1L 7 EMPATO O GANO z 557 SINIANI EMILIANO F.

4L 7L 5L 4L 8 AGUADOR DE SEVILLAz 557 BORDA GONZALO D.

3L 3L 0L 1L 9 FULL AVENUE a 557 MARINHAS ANDREA S.

4° Carrera - DANTALION (2018) - DISTANCIA 1.200 METROS

1L 4L 9L 4L 1 MACTAS zc 457 CACERES FRANKLIN D.

4P 4S 2P 7P 2 FULL AMOROSO z 454 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 5P 6L 8L 3 ICY MAD z 457 RIVAROLA JUAN C.

1P 8P 6S 0P 4 GALAN DE MODA t 457 BANEGAS KEVIN

0L 1L 7L 7L 5 TIRAO Y ANCLAO z 457 BENITEZ VERA JORGE R.

3L 6L 5L 2L 6 QUIERO FLAN zd 457 GONZALEZ ROQUE L.

3P 2L 2L 2L 7 FANCY MODEL a 457 SOSA MIGUEL A.O.

1L 1L 3L 8 EL ERNESTO z 457 BORDA GONZALO D.

6S 2L 1L 1L 9 EL DOMENICO z 457 BETANSOS HORACIO J.

4P 6L 0L 5L 10 ELDER STATESMANz 457 CHAVES URBANO J.

5° Carrera - FABULADA (2006) (2° TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

7L 6L 6L 6L 1 POMPEYO z 457 DELLI QUADRI IGNACIO D.

8L 2L 5L 7L 2 NAIPE FINO z 457 GONZALEZ JOSE N.

Debuta 3 PANTER a 457 DIESTRA PEDRO E.

0P 0P 0S 0S 4 PAMPERO STRA z 457 GIORGIS ABEL L. J.

8L 0L 0L 5 SOLO FANDANGO z 457 XX

9L 7L 6L 0L 6 RE FINO z 457 PINTOS JUAN I.

5L 0S 0S 4P 7 IL VERO TONY z 457 BANEGAS KEVIN

Debuta 8 CAPO MAN z 457 VILLEGAS ROMINA DEL V.

5L 0L 7L 3L 9 CANDY MEETING a 457 CANDIA GUTIERREZ E G.

0L 6L 9L 9L 10 DOM MOORE z 457 RIVAROLA JUAN C.

6° Carrera - EXPRESSIVE SMART (2021) - DISTANCIA 1.000 METROS

6L 6L 5L 4L 1 MARMONY a 356 XX

5S 1L 2 MISSANDEI TRIGGERt 356 BORDA GONZALO D.

1L 7L 4L 3L 3 INSIDE DANCER t 356 VILLAGRA RAUL E.

2L 1L 4L 3L 4 ARAUJA z 356 SINIANI EMILIANO F.

3L 1L 2L 2L 4a ESLOVENA z 356 ARIAS SANTIAGO N.

3P 4S 3L 7P 5 AMOROSA PASS a 356 PERALTA JORGE L.

5L 6L 5P 8P 6 DICHA PASADA z 356 ARIAS DANIEL E.

6L 2L 2L 4L 6a GRAN ARRABALERAa 356 SOSA MIGUEL A.O.

7° Carrera - LENCELOT (2017) - DISTANCIA 2.000 METROS

4S 0S 2P 1T 1 LUPICINUS z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 1L 3L 8L 2 TOTAL BOSS a 457 SALAZAR RAMIRO E.

5L 7L 3L 3L 3 HAPPY CHUCK z 755 FERNANDEZ LUIS M.

1L 5S 8L 8L 4 LEON GALLARDO z 457 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 1L 5L 2L 5 IMPRESSIVE SOUNDa 457 BORDA GONZALO D.

5L 5L 1L 6 SACRIPANTE zc 457 SINIANI EMILIANO F.

8S 5S 3S 5S 7 MUIÑO a 555 XX

6L 0S 1L 8 EVIL TEMPTATION z 457 VILLAGRA JUAN C.

1P 6P 5S 3P 9 EPIDICUS z 457 MOREYRA WILSON R.

2S 4P 6S 3S 10 DON CHAMPAGNE z 457 PEREYRA WILLIAM

1L 7L 5L 8P 11 ESCUCHAME BIEN z 555 PERALTA JORGE L.

8° Carrera - BLUES FOR SALE (2007) - DISTANCIA 1.200 METROS

Debuta 1 FADE JUNIOR zc 356 ARIAS DANIEL E.

Debuta 2 SEGURIDAD NACIONALa 356 GIORGIS ABEL L. J.

9L 5L 3 DELESTE SONG zd 356 CANDIA GUTIERREZ E G.

5L 2L 4 EDGY a 356 PERALTA JORGE L.

6L 5 DELIRADO JOHAN z 356 CHAVES URBANO J.

7S 0S 4S 6 PRINCIPE DAN z 356 BORDA GONZALO D.

7L 2L 0L 7 LUCERO HIT z 356 CACERES FRANKLIN D.

8L 8 BULLISH z 356 AGUIRRE FACUNDO S.

9S 9S 3L 9 ANTIFAZ KID z 356 AGUIRRE WALTER A.

0L 10 AIROSO VEGA a 356 CAVALLARO JORGE E.

4L 4L 8L 7L 11 ASI DE SIMPLE z 356 SALAZAR RAMIRO E.

9° Carrera - PEPE JOY (2022) - DISTANCIA 1.500 METROS

0L 5L 1L 1 PRELUDIO LENTO z 356 CABRERA ANIBAL J.

4L 4P 3Z 5L 2 LE JAPAN t 356 PERALTA JORGE L.

2L 1L 5L 5L 3 PERUGIO TOP z 356 SOSA MIGUEL A.O.

5S 1L 0S 5L 4 LO SOÑASTE z 356 VILLAGRA JUAN C.

2L 4L 1L 5 ZAMPE LUNGHE z 356 ARIAS DANIEL E.

4L 2L 1L 7L 6 PUERTO SUR a 356 CANDIA GUTIERREZ E G.

1L 4L 3L 7 GALAN LOVE z 356 BALMACEDA LAUTARO E.

3L 1L 3L 2L 8 DECAN DALL a 356 GOMEZ DARIO R.

5L 4L 2L 1L 9 BUTAN NAT zc 356 AGUIRRE WALTER A.

2L 3L 2L 5L 10 ENDO VERDE a 356 LOPEZ MARIANO J.

10° Carrera - BLUES FOR SALE (2007) (2° TURNO) - DISTANCIA 1.200 METROS

6L 6L 6L 4L 1 REO Y AMIGO z 356 LOPEZ MARIANO J.

7L 8P 2 TOP PRATEADO t 356 BASCUÑAN RODRIGO D.

3L 3L 3L 3 OWE YOU ONE z 356 AGUIRRE WALTER A.

7L 6L 3L 8L 4 WHITE CHARMED t 356 BETANSOS HORACIO J.

0L 5 PASMAN BEACH zc 356 ARIAS OCTAVIO F.

7L 6 PANGIO z 356 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 7 THE BEST BOMB z 356 RIVAROLA JUAN C.

9L 8 STORMY TO CHUCKa 356 PINTOS JUAN I.

3S 2P 4P 3P 9 GANAS DE VENCERz 356 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 10 BAHIARITO PAMPA a 356 ARIAS DANIEL E.

7L 2L 0L 11 ALTA DEFINICION a 356 SALAZAR RAMIRO E.

7L 6L 12 EVO DIEGO a 356 RAMALLO LAUTARO N.

11° Carrera - CLÁSICO ORGANIZACIóN SUDAMERICANA DE FOMENTO DEL PURA SANGRE DE CARRERA (G3) - DISTANCIA 2.200 METROS

4L 5P 6P 6P 1 VIVI JURANDO z 660 CARABAJAL LUCRECIA M.

5S 6S 6S 1L 2 GIACOMO DE ORO t 560 CHAVEZ LUCAS I.DJ

1S 2P 5P 3P 3 PAY THE MAN z 560 BANEGAS KEVIN

2P 5P 3S 4S 4 KODIAK BOY z 560 GIANNETTI ADRIAN M.

2L 1L 2L 2L 5 ENDOZING z 458½ VALLE MARTIN J.

1L 6L 0S 6L 6 DARKLEY z 458½ ROMAN JULIAN A.

3P 0S 3S 2P 7 BILLION a 458½ ALDERETE OSVALDO A.

1L 1L 5L 5L 8 EL POKER DE ASESz 458½ VILLAGRA JUAN C.

12° Carrera - SONRIZADA (2015) - DISTANCIA 1.000 METROS

9S 5S 9P 2L 1 LA EPSILON a 457 AGUIRRE WALTER A.

2P 6P 2L 2L 2 SWEET SUNSHINE z 457 BETANSOS HORACIO J.

6L 2L 5L 7L 3 EASTER TIARA z 457 XX

8P 1S 6S 6P 4 TAN DISTINTA a 457 BANEGAS KEVIN

6L 8S 8L 6L 5 GRENOLA z 457 LOPEZ MARIANO J.

1L 7L 8L 9L 6 FELICITAS KEY z 457 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 3L 1L 5L 7 RABONUSHKA z 457 VILLAGRA RAUL E.

6L 4L 1L 0L 8 MIQUITA z 457 DELLI QUADRI IGNACIO D.

8L 6S 6P 1L 9 BUENAS ONDA z 457 SALAZAR RAMIRO E.

2L 0L 5L 1L 10 BLACK SI z 457 CACERES LUIS A.

5L 3L 3L 4L 11 ADORADA CAPA z 457 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 5L 4L 3L 11a LAGUNA DEL VALLEz 457 ESPINOZA JOSE DEL J.

4L 4L 6L 4L 12 BLUE AGAIN a 457 DIESTRA PEDRO E.

13° Carrera -EMERGING TALENT (2016) - DISTANCIA 1.200 METROS

8S 2L 2L 1L 1 SUPER GIA TOP z 457 CABRERA ANIBAL J.

0S 4L 7P 0L 2 LETRA CHICA z 457 ARIAS SANTIAGO N.

6S 1L 6L 4L 3 OPERA GARNIER a 457 XX

2P 1P 4P 2P 4 MAS POR TI z 457 FERNANDES GONCALVES F.L.

1S 7S 1L 3L 5 TRAVIESA FIEL zd 457 VALLE MARTIN J.

4P 4L 3L 5L 6 THE BEST COMPAÑERAz 457 CACERES FRANKLIN D.

1L 3L 4P 1L 7 INFI FITZ z 457 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 8L 2L 5L 8 BALTIC BABY z 457 BASCUÑAN RODRIGO D.

1L 1L 6L 5P 9 AGUA CORDILLERANAz 457 PEREYRA WILLIAM

1P 6P 5L 6L 10 EMPERADORA DEL ARTE t457 CHAVES URBANO J.

14° Carrera - MIGRA (2005) - DISTANCIA 1.200 METROS

5S 2L 2L 2L 1 LA MARILO z 655 GARCIA WALTER L.

8L 0L 8L 8d 2 RYE FOREVER z 557 GIORGIS ABEL L. J.

9P 9S 4L 4L 3 DANIELA J zd 557 BENITEZ VERA JORGE R.

8L 6L 8L 0Z 4 SNIPY VISION a 655 GONZALEZ MARTIN D.

9L 6L 9L 6L 5 LA IMPERIAL zd 557 ARMOHA LEOPOLDO M.

5L 5S 8S 7P 6 JUGAR LA VIDA z 557 RECUERO LUCIANO M.

0L 9L 0L 8L 7 PRIMA DONNA KALz 655 SOSA LUCAS O.

5L 2L 2L 1L 8 PETITE CHIMO zd 557 CACERES FRANKLIN D.

5L 5L 3L 4L 9 CAUSA PIRATA a 557 CABRERA ANIBAL J.

6L 3L 7L 3L 10 ARDILLITA CALL z 557 AGUIRRE WALTER A.

6P 7Z 4Z 11 VALE TOCAR z 557 XX

7L 3L 4L 3L 12 VIDA IRONICA z 655 SALAZAR RAMIRO E.

4L 0L 5L 6L 13 ADA SHELBY a 557 VILLEGAS ROMINA DEL V.

0L 9L 6L 5L 14 ARETHA z 557 RIVAROLA JUAN C.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 1 – 7 – 10

2da.) 2 – 1 – 3

3ra.) 6 – 2 - 8

4ta.) 8 – 9 – 2

5ta.) 9 – 7 - 3

6ta.) (4 – 4A) - (6 – 6A) – 2

7ma.) 5 – 9 – 7

8va.) 4 – 9 – 6

9na.) 7 – 8 – 10

10a.) 9 – 3 – 1

11a.) 3 – 4 – 7

12a.) 2 – 1 – (11 – 11A) - 7

13a.) 4 – 9 – 5

14a.) 1 – 10 – 12 - 9