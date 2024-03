El Turf de "Hoy"

Por quinta vez en los últimos siete días vuelve a levantarse el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo para ofrecer un programa de 12 actos entre las 14 y las 19.30. El momento culminante de la reunión es el tradicional Clásico Onesto Puente (L-1.200 mts.). Ubicado en el sexto turno de la programación, convoca a siete reconocidos velocistas de 4 años y más edad, a peso por edad, que lucharán por los $2.350.000 de recompensa al que resulte victorioso.

Una carrera que seguramente le sirve a Rudy Trigger para volver a la senda triunfal, algo que no ocurre hace exactamente un año, ya que su último triunfo fue el pasado 18 de marzo en oportunidad de la disputa de la edición anterior de esta misma carrera. Convengamos que este lapso solamente corrió cuatro veces donde el triunfo le resultó esquivo (sus últimas tres presentaciones arribó segundo). Todos conocemos de sus bondades corredoras por lo tanto esta tarde iintentará volver por sus fueros. El rival a vence es Rigoni que en la temporada pasada había acumulado cinco triunfos consecutivos hasta que tropezó en la disputa del Ciudad de La Plata, el pasado 2 de diciembre.

Ahora reprisa con intenciones también de volver a la victoria. Será un duelo de velocistas para alquilar balcones. Así que, como dice la biblia burrera: “Las carreras para ganarlas, hay que correrlas”, y con seguridad, se viene un carrerón. Hagan juego, señores.

1° Carrera - ANJIZ LAKE (2010-2012) - Distancia 1.200 metros

9L 9P 6L 0P 1 FLITZER zc 3 56 SINIANI EMILIANO F.

Debuta 2 BARTINO a 3 56 ARMOHA LEOPOLDO M.-2

Debuta 3 GATO MOLINA a 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

0S 7L 0S 2L 4 GUAPO BRAZILIAN zc 3 56 ARIAS DANIEL E.

2L 3L 2L 3L 5 ABRAZO DE OSO z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 6 ALLEGATOR z 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

8P 6P 5L 4L 7 ACERO SOFISTICADO at 3 56 CABRERA ANIBAL J.

7S 5S 2P 4P 8 EL MOONWALK t 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

7S 9 GOOD DADDY a 3 56 XX

5L 0L 9L 8L 10 GRAND LEALTAD JETz 3 56 BALMACEDA LAUTARO E.

4L 11 ROMAN NERON z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

2° Carrera -M BURUBICHA CHE (2014) – Distancia 1.400 metros

0L 8L 7L 7L 1 MOVIE STORM a 6 57 LENCINAS DARIO E.-2

0L 3L 7L 7L 2 IRISH CREAM BAILEY z 6 57 ROMAN JULIAN A.-3

2L 3L 1L 5L 3 SALADISIMA a 6 57 RIVAROLA JUAN C.

9P 8P 8L 6L 4 AZAFRANADA z 8 57 CACERES LUIS A.

2L 2L 7S 3L 5 HERCILIA z 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

5L 5L 7L 6L 6 CRIS GAUCHA z 6 57 GARCIA ROLANDO L.-4

5L 4L 5L 4L 7 LADY CATERINA zn 6 57 PINTOS JUAN I.-4

3° Carrera - VICTOR WILD (2018) - Distancia 1.000 metros

5L 4L 3L 9L 1 KE JUANJO z 5 57 GARCIA TIAGO-4

7P 8L 3L 3L 2 EL CHIMUELO z 5 57 PERALTA JORGE L.

3L 1L 2L 6L 3 MANUEL ROB z 5 57 SAEZ GASTON G.

2L 1L 1L 0L 4 TEMPORAL LETAL z 5 57 ARIAS OCTAVIO F.

8L 4L 6L 7L 5 AEIOU zc 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5S 5S 1L 1L 6 DANILO zd 5 57 GUIDA JOAQUIN-4

3P 2P 7L 6L 7 ALAMO BIANI a 5 57 CHAVES URBANO J.-2

4L 9L 5L 3L 8 EL GRAN TATO z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 4L 5L 2L 9 OWEN HUNT zd 5 57 CHAVEZ LUCAS I.DJ-4

6L 5L 7L 7S 10 QUE AMBICIOSO a 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4° Carrera - MR. CACHT (2009) - Distancia 1.100 metros

6L 5P 1 NAEROBI SEATTLE z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

7S 0S 5S 4L 2 MACHITOS FIRST LOOKz 4 57 AGUIRRE WALTER A.

9L 0L 5L 8L 3 OPERA KID z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 4P 5S 7L 4 TAN CREYENTE a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 0L 8L 0L 5 ANA PAMPA t 4 57 GARCIA ROLANDO L.-4

0P 0L 8L 7L 6 LOCA JULIETA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 0L 0L 7 GRATAROLA PRIZE at 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

7P 5P 3P 3S 8 MAGIA D'ORO zd 4 57 VILLAGRA JUAN C.

0L 0L 0L 9L 9 RE FURIOUSA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

0L 7L 7L 8L 10 SOUND SPEED z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

4L 0L 2L 4L 11 TULAM z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5° Carrera - BIONDI (2011) - Distancia 1.600 metros

6L 9L 8L 9L 1 FLOR SI z 4 57 CACERES LUIS A.

8P 3Z 4Z 4L 2 BRUSH FIRE z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

0L 4L 8L 8L 3 IDOLO MARTY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

6L 9L 6L 4 VALIENTE YAM a 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 8P 6L 3L 5 AL PODER z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0P 7L 0L 7L 6 BRATTON a 4 57 FERNANDEZ LUIS M.

7L 3P 5P 6S 7 ANTONY STAR z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 0L 0L 6L 8 EXI LU z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

7L 0L 0L 2L 9 PROFE LU z 4 57 SAEZ GASTON G.

9L 6L 7P 7L 10 THE MAGNIFICO z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

2L 7L 2L 7P 11 YOU BE YOU t 4 57 AGUIRRE WALTER A.

6° Carrera - CLÁSICO ONESTO PUENTE (L) - Distancia 1.200 metros

5L 2P 2L 2P 1 RUDY TRIGGER z 5 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 0L 1L 5S 2 PAN Y CIRCO t 4 60 VILLAGRA JUAN C.

5L 2L 6L 2L 3 SURFING BOY zc 8 60 ARREGUY FRANCISCO A.

0L 0L 7L 7L 4 EYES HAVE IT a 4 60 MARTINEZ ELIAS D.

9S 4L 3S 1L 5 MAGYAR a 4 60 MOREYRA WILSON R.

8L 0L 6L 8L 6 LA PRO(H) z 8 58 BALMACEDA LAUTARO E.

1L 1L 1L 0L 7 RIGONI z 6 60 ORTEGA PAVON EDUARDO

7° Carrera - QUIL HERO (2022) - Distancia 1.400 metros

2P 4P 2P 1P 1 FULL AMOROSO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5P 7L 3L 3P 2 CAZADOR OSCURO z 4 57 PERALTA JORGE L.

3L 1L 0L 8L 3 HAKA MAORI a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 9L 0L 8L 4 ALBERTO RYE z 5 55 PAREDES LUCIANO A.-3

7L 1L 6P 2L 5 BABY RASH z 4 57 XX

1L 4L 6L 5L 6 ASK FOR GOLD z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

4L 3L 7L 6L 7 DARKLEY z 4 57 XX

4P 7P 9L 8L 8 LOBO FEROZ z 4 57 SAEZ GASTON G.

8L 7P 2L 1L 9 SACRIPANTE zc 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

8° Carrera - MR. CACHT (2009) (2º TURNO) - Distancia 1.100 metros

7L 6L 2L 2L 1 ESCUCHAR TU VOZ z 4 57 GARCIA TIAGO-4

0P 2 DOLLY FAST z 4 57 XX

9L 8L 3L 7L 3 FLYINS RABID zd 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

3L 3L 2L 3L 4 MANDA UN EMAIL z 4 57 RONCOLI ORLANDO P.

3L 4L 5L 4L 5 ADORADA FURIA z 4 57 ZAPATA IVAN M.

Debuta 6 CUMBIERA z 4 57 XX

7S 6S 7 AICHINENA z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

2P 7P 3L 8S 8 EMMA STAR z 4 57 XX

5L 4L 9L 3L 9 ILUMINADA RYE zc 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 4L 0L 4L 10 PROMETIDA EVA z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

9L 0L 9S 5L 11 LUZ SECURITY z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5P 0P 8P 12 PEPA NET z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

9° Carrera - PREMIO: EL MOROCO (2006) (2ª TURNO) DISTANCIA 1000 METROS.RUDY TRIGGER (2023) - Distancia 1.200 metros

1L 1 KID DUBAI z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

8L 1L 5L 4P 2 EVENING WIND zc 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

2L 1L 0L 5L 3 LUCERO HIT z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

8P 6L 7L 6L 4 TURCO EMILIO z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

4S 8P 7P 1L 5 AMIGO GLOBAL z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 4L 2L 1L 6 ECHO IN THE SKY t 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

4S 4S 5S 2L 7 ARABIAN SEA a 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

9S 5S 5L 5P 8 GANAS DE CORRER z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

5P 4L 5P 9L 9 MAIPO FELIZ z 3 56 XX

6S 4P 1L 9L 10 SOS PIOLA KEY zd 3 56 LAVIGNA FRANCISCO J.

10° Carrera -HONY BONE - Distancia 1.200 metros

0L 0L 7L 5L 1 FIERAS HUNTER z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 9L 0L 0L 2 DELIRANGALLARDO z 4 57 XX

9P 8L 3 TOQUE VELOZ a 4 57 DIESTRA PEDRO E.

9L 0L 7L 7L 4 FULL OF WATER z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 8L 9L 0L 5 RE FINO z 4 57 PINTOS JUAN I.-4

6S 2L 3L 2L 6 AÑO BUENO z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 7 CRUZ NET z 4 57 ALEGRE PABLO I.-4

Debuta 8 TOPPO a 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 0L 4L 4L 9 CHETO SPRING z 4 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

0L 10 DON RANCHER a 4 57 XX

0L 0S 11 GIACOMO FIRST z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

3L 5L 6L 7P 12 TATY BOONE zc 4 57 SAEZ GASTON G.

9L 5P 4L 6L 13 SISSON CATCH z 4 57 CHAVES URBANO J.-2

2L 5L 2L 2L 14 PORTAL GLORY z 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

3L 8L 4L 8L 15 SAN MARTIN DAY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

11° Carrera VETRATO (2021) - Distancia 1.400 metros

1L 3L 4S 2L 1 LAMPADA MAGICA (BRZ)zn 4 57 LA PALMA MARTIN A.

4L 2L 1L 2L 2 IGUAL A VOS a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 5S 5L 0S 3 MISIONERA LATINA zc 4 57 GUIDA JOAQUIN-4

6P 7P 7P 5L 4 SOY LA PANTERA z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

4L 1L 9L 1L 5 BEAUTY LITTLE STAR z 4 57 MENDEZ KEVIN E.-4

2L 1L 1S 5S 6 EMOCION DE TRIOMPHEt 4 57 PEREYRA WILLIAM

5S 1L 1L 7S 7 CHANTELIER z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

8S 7L 1L 1L 8 LA PEROLA a 4 57 VILLAGRA JUAN C.

1L 8L 7L 6L 9 NADI CAT z 4 57 SOSA LUCAS O.

4S 3L 5P 3L 10 ROYAL SEIVER a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

9L 2L 1L 4L 11 TALENTO NATURAL t 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

12° Carrera ETTE CANDY (2019) - Distancia 1.100 metros

2L 3L 3L 2L 1 EASTER TIARA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 2 CHE TINA z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

1L 3 HOTSANDI z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

5S 0S 4S 7S 4 ORIENTAL BEST a 4 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 5L 0L 7L 5 ADORADA CAPA z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 8L 5L 0L 6 BLACK SI z 4 57 CACERES LUIS A.

0L 0L 7L 8L 7 VIOLET COLOUR a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

2L 1L 0L 9L 8 ARTE Y MAGIA a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3P 2P 7P 3L 9 DONATELA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 2L 1P 9L 10 IGUALDAD COSMICA a 4 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

6P 1L 8L 6S 11 ROMA KIIN HA a 4 57 MENENDEZ MAURICIO D.-4

6L 8L 5L 1L 12 ROCOLA SCAT a 4 57 ALEGRE PABLO I.-4

3L 4L 1L 8L 13 IRIDESSA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3L 3L 3L 1L 14 PAURINA a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1ra.) 5 – 11 – 4

2da.) 5 – 7 – 3

3ra.) 3 – 9 – 2

4ta.) 8 – 11 – 2

5ta.) 9 – 5 - 11

6ta.) 1 – 7 – 2

7ma.) 1 – 2 – 5

8va.) 1 – 4 – 2

9na.) 7 – 1 - 4

10a.) 6 – 14 – 12 - 8

11a.) 1 – 2 – 10

12a.) 9 – 1 – 2 – 3