El mapa de la Libertadores para Estudiantes

En Luque, Paraguay, se llevó a cabo esta noche el sorteo de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores 2024, en donde los 32 participantes, divididos en cuatro bombos de ocho equipos de acuerdo a su ranking, conocieron a sus rivales a enfrentar en la máxima cita del continente.

En ese marco, Estudiantes, que volverá a la Copa Libertadores después de una temporada ausente, a la que clasificó por ser el campeón actual de la Copa Argentina 2023, ya conoce sus rivales. El Pincha, que estaba ubicado en el bombo 2, salió sorteado y ubicado en el Grupo C, encabezado por Gremio de Brasil. Completaron el grupo The Strongest, equipo boliviano, y Huachipato, de Chile.

En cuanto a las fechas y viajes que tendrá el elenco dirigido por Eduardo Domínguez, el debut será ante The Stongest de local la semana del 4 de abril, luego deberá recibir a Huachipato una semana más tarde, mientras que después cerrará la primera rueda ante Gremio en Brasil.

Además del Pincha, la gran incógnita pasaba por conocer quiénes eran los rivales de los argentinos: River, San Lorenzo, Rosario Central y Talleres. Finalmente el Millonario, partiendo del copón de cabezas de grupo, fue al H junto a Libertad de Paraguay, Deportivo Táchira de Venezuela y Nacional de Uruguay. Con el alivio de evitar rivales brasileños, lo más molesto que deberá enfrentar a priori el conjunto de Martín Demichelis es un viaje largo a tierras vinotinto.

El Ciclón no tuvo tanta suerte: le tocó ir a Brasil contra Palmeiras y otro trayecto XL a Ecuador para enfrentar a Independiente del Valle en la altura. La Zona F la completa Liverpool de Uruguay. Estudiantes también tiene a un brasileño, Gremio, además de The Strongest de Bolivia en la altura de La Paz y Huachipato de Chile en el Grupo C.

Por su parte, el Canalla fue al G con Peñarol de Uruguay, Atlético Mineiro de Brasil y Caracas de Venezuela, y la “T” al B junto a San Pablo de Brasil, Barcelona de Ecuador y Cobresal de Chile, también en altura.

Boca y Racing ya conocen sus rivales en la Sudamericana

El Xeneize fue el gran perdedor del sorteo al ser emparejado con Fortaleza, el actual subcampeón y único brasileño presente en el bombo 2, en un grupo que fue completado por Nacional Potosí y Sportivo Trinidense (de Paraguay) en lo que aparenta ser una zona donde se definirá mano a mano con el equipo del norte de Brasil.

Racing tampoco contó con la fortuna de su lado ya que Red Bull Bragantino cayó en su zona junto a Coquimbo Unido y Sportivo Luqueño. Lanús tampoco pudo evitar la presencia brasileña y recibió a Cuiabá como también a Metropolitano y Deportivo Garsilaso.

Defensa y Justicia se medirá ante Independiente Medellín, Universidad César Vallejo y Always Ready; Argentinos Juniors volverá a verse las caras con Corinthians en un grupo que completan Racing (U) y Nacional (P), mientras que Belgrano de Córdoba tendrá una dura labor al medirse con Internacional, Delfín y Real Tomayapo.