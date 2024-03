“Jugamos bien pero fue un tema de eficacia”

Un rato después de la derrota de Gimnasia, Leonardo Carol Madelón habló en conferencia de prensa acerca de lo que fue el partido, las sensaciones de un triunfo que se le escapó de repente y obviamente de lo que se le viene para el Tripero, además de una pequeña observación sobre algunos lesionados.

Respecto al partido, Madelón dijo: “Sabíamos que era un equipo que había que hacerle complicado el partido en el medio y en la segunda pelota. Hoy jugamos bien, pero es un tema de eficacia. Vendimos cara la derrota porque hicimos un esfuerzo grande. Ellos metieron las que tuvieron. Por momentos tuvimos buen fútbol. Ahora hay que pensar en lo que viene”.

En cuanto a lo que fue el cambio de esquema en la previa del partido, el DT explicó: “Pusimos casi el mismo equipo que en el clásico, que nos había dado resultado en lo que buscábamos con complicar el medio. No estoy conforme con el resultado, si con el juego. También me gustó el cambio del Pata, logramos tener la pelota”. Además, agregó: “Nos faltó esa eficacia de convertir para llevarnos algo de acá, que estuvimos cerca. Hasta ahora no pude ver la jugada del tercer gol”.

Además, el entrenador albiazul se tomó un tiempo para repasar lo que es su estadía hasta ahora: “La vida es partido a partido, hay que estar equilibrados. Yo ya estoy pensando en el partido que viene, es un rival difícil Riestra. Nuestro puntaje no es malo, estamos cerca del 48% de puntos. Yo prometí mejorar cuando llegué. Cuando llegamos dijimos eso y estamos mejorando. Lo de hoy fue una muestra, aunque nos faltó lo último. Ahora de local nos tenemos que hacer fuertes”.

Por último, habló sobre dos casos puntuales de futbolistas que están lesionados: “Colman tuvo una pequeña molestia en los meniscos, habrá que ver los estudios que deparan. Lo mismo con Mammini, hay que esperar que desinflame y ver qué dicen los médicos”.

Un Benja Monumental fue lo mejor en el Lobo

Gimnasia y Esgrima La Plata se quedó con un sin sabor en su visita al Más Monumental, donde cayó derrotado por 3-1 frente a River Plate. El equipo de Leonardo Madelón lamentablemente no pudo arruinar la fiesta del campeón de la Supercopa Argentina, pero igualmente tuvo varios puntos interesantes.

Benjamín Domínguez, sin dudas, fue de lo mejor en el equipo de Carol en la tarde de ayer, con un rendimiento sobresaliente, más allá del gol que logró marcar a los 11 minutos, luego de un error de Paulo Díaz.

En estos últimos partidos con la casaca del Tripero, en casi una docena para ser precisos, marcó cuatro goles, siendo la pieza más peligrosa en ofensiva y con mucha confianza. Algo que le brindó el cuerpo técnico con tantos minutos para el atacante en la cancha, siempre iniciando por la banda izquierda y haciendo mucho uso de la gambeta corta. Al joven no le pesa para nada y es la gran figura del Lobo.

Este tanto también sirvió, lógico, para un aspecto menor. Gimnasia no estaba en ventaja ante el Millonario desde hacía casi 15 años. La última vez había sido en abril de 2009, en un empate 2-2, justamente con Madelón como entrenador.

Finalmente, vale señalar que tanto Nelson Insfrán como Pablo De Blasis se destacaron, en un equipo que tuvo una muy buena parte, plantado y generando situaciones, pero que luego se desvaneció en la parte ­complementaria.