Convirtió en Núñez tras más de cinco años

Benjamín Domínguez rompió una gran racha negativa para Gimnasia en los enfrentamientos frente a River, porque desde diciembre del 2018 que el Tripero no convertía en el estadio Antonio Vespucio Liberti. En esa ocasión, con un equipo alternativo porque se encontraba por jugar la final de la Copa Argentina, Matías Gómez aportó su gol para la derrota del albiazul por 3-1. Después de eso hubo tres enfrentamientos más donde el Millonario ganó con valla invicta pero el nacido en Los Hornos quebró estos cinco años y tres meses.

Además como otro dato llamativo, desde 2009 que el Lobo no se podía adelante en el marcador en Núñez aquella vez el equipo dirigido también por Leonardo Madelón empató 2-2 y el primer gol lo había convertido el goleador Roberto Sosa. Por último, la racha negativa contra el rojiblanco se estira para el albiazul ya que no le gana desde el 2005 donde en ese año le ganó dos veces (2-1 y 3-1) pero después no pudo sumar más de a tres en el Monumental.