Eliminatorias: Argentina, a 10 días del duelo ante Paraguay

La Selección Argentina se prepara para lo que será la tercera y cuarta jornada de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que ya presentó una lista con los preconvocados, recibirá en primer lugar a Paraguay el jueves 12 de noviembre desde las 21 horas, en la Bombonera. Al mismo tiempo, el seleccionado Albiceleste jugará en condición de visitante frente a Perú, el martes 17, a partir de las 21.30 horas.

Justamente, el duelo contra los comandados por Ricardo Gareca será a puertas cerradas, a pesar del pedido de la Federación Peruana de Fútbol de que puedan ingresar a la cancha 5.000 personas.

Inmediatamente, el gobierno de Perú descartó esta posibilidad por el contexto de la pandemia por el coronavirus: “No estamos de acuerdo. Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no son prudentes este tipo de actividades. Nos han solicitado opinión en el consejo de ministros y hemos opinado que no es factible”, aseguró Pilar Mazzetti. la ministra de Deportes.

En primer lugar, Lionel Messi no tuvo un buen encuentro en lo que fue la igualdad del Barcelona ante el Alavés en condición de visitante por 1 a 1. El capitán del Blaugrana se retiró del campo frustrado, y este miércoles volverá a tener acción por la Champions League. Por su parte, Lucas Alario anotó dos goles en el triunfo del Bayer Leverkusen ante Friburgo por 4 a 2.

El atacante, surgido de las divisiones inferiores de River, es suplente en el equipo de Lionel Scaloni. Justamente, Lautaro Martínez, el nueve titular, no pudo convertir en la igualdad del Inter ante el Parma de manera agónica por 2 a 2.

En cuanto a los defensores, Lucas Martínez Quarta se fue expulsado en su primer partido como titular en la Fiorentina, mientras que Nicolás Otamendi estuvo en la caída del Benfica ante el Boavista por 3 a 0.

Además, Nicolás Tagliafico no participó de la victoria del Ajax por 5 a 2 en la Eredivise. Por último, Rodrigo De Paul fue el autor del tanto del Udinese, de penal, en la derrota ante el Milan por 2 a 1, y Lucas Ocampos y Marcos Acuña fueron titulares en el partido que el Sevilla perdió ante el Athletic de Bilbao.