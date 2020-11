NFL: la semana 8 estuvo cargada de emociones

La NFL vibró con la octava semana de la temporada. En primer lugar, Los Ángeles Chargers y Denver Broncos protagonizaron el partido más emocionante de la jornada. Con un solo segundo por jugar, y ya en la cuarta oportunidad, Denver consiguió un touchdown en el instante final del encuentro para festejar una agónica victoria por 31 a 30.

Al mismo tiempo, Seattle Seahawks logró un gran triunfo ante San Francisco 49ers por 37 a 27. DK Metcalf tuvo un excelente rendimiento para el equipo vencedor, mientras que San Francisco sufrió las lesiones de Fred Warner y George Kittle.

En otro de los partidos apasionantes de la jornada, New Orleans Saints le ganó en condición de visitante a Chicago Bears por 26 a 23. En tiempo extra, Wil Lutz anotó un gol de campo para darle la sufrida victoria a los Saints. En este encuentro se vivió un momento histórico: Drew Brees volvió a superar a Tom Brady para ser el líder en pases de touchdown en la historia del deporte.

Además, Javon Wims fue expulsado de una manera insólita: el receptor golpeó a un rival que no estaba involucrado en la jugada y tuvo que abandonar el campo de juego por esta acción.

Por su parte, Cincinnati Bengals dio uno de los grandes golpes de la fecha, al derrotar por 31 a 20 a Tennessee Titans, uno de los equipos que hasta hace dos semanas estaba invicto. En los últimos dos encuentros, los Titans sufrieron dos derrotas y comienzan a caer en la tabla de posiciones luego de su espectacular arranque.

Las Vegas Raiders, en tanto, vencieron a Cleveland Browns en condición de visitante por 16 a 6, con un pobre rendimiento del elenco local en la ofensiva. Al mismo tiempo, Indianapolis Colts le dio una paliza a los Detroit Lions fuera de casa, al vencerlos por 41 a 21 con un excelente nivel de Jamal Agnew.

En otro de los cotejos, Minnesota Vikings derrotó en su estadio a Green Bay Packers por 28 a 22, lo que provocó la segunda caída en el año para el elenco visitante. Dalvin Cook volvió a la actividad con tres touchdowns.

Por último, New York Jets perdió fuera de casa ante Kansas City Chiefs de manera categórica por 35 a 9, Miami Dolphins venció por 28 a 17 a Los Ángeles Rams, y New England Patriots se fue derrotado ante Buffalo Bills por 24 a 21. Al cierre de esta edición, New York Giants se enfrentó ante Tampa Bay Buccaneers.