"Empecemos a ver a Diego Maradona como un ser humano normal"

Los problemas de salud de Diego Maradona salieron a flote esta semana cuando el “Diez” tuvo que ser internado por un cuadro de anemia y deshidratación, tras lo cual se le descubrió un hematoma subdural por lo que hubo que operarlo de urgencia.



Tras la operación, cuadro de sus hijos –Gianinna, Dalma, Jana y Diego Jr.- se reunieron para pedir por la tutela de Maradona y encargarse de su cuidado.

En ese contexto, las principales críticas apuntaron al “entorno” actual de Diego, compuesto principalmente por Verónica Ojeda –madre de Dieguito, el quinto hijo del DT- por no cuidarlo y permitirle incluso su presencia en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata el pasado viernes, cuando se lo vio muy deteriorado.

“Estar al lado de Diego no es fácil, uno hace lo que puede y hasta donde puede. Transportándolo a la vida de hoy, diría que hay que empezar a humanizarlo, tratarlo como un ser humano de verdad”, opinó Omar Suárez, amigo de Maradona en la época de Guillermo Coppola.

“Siempre dicen ‘Diego está bien, esta bárbaro’ y no, no está bárbaro. Había que transmitirle a su entorno y a sus hijos que verdaderamente no la estaba pasando bien, porque que patee una pelota en un country no significa que esté mejor”, mencionó.

En ese sentido, sostuvo que Maradona “hoy tiene la posibilidad enorme de juntar a sus afectos y seres queridos” y desde ese nuevo entono deben “empezar a humanizarlo”: “Que nos olvidemos de Dios, de que fue el mejor jugador de la historia, y empecemos a pensar que es un ser humano normal como cualquier otro, con 60 años, una vida vivida al doble que todos. Ahí él va a empezar a disfrutar, sacarse problemas de encima y vivir como se merece”.