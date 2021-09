Emprestado vuelve a La Plata con la mira en el Jockey Club

1° Carrera PREMIO: BLUE DACNIS (2015)- DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

8P 1L 0L 1L 1 STILL BEBU a 6 55 CHAVES URBANO J.-4

6P 6P 1S 6P 2 BAILANTERA SOS z 6 55 PAEZ ALEXIS J.

5L 7L 8L 1L 3 ESPERADA STRIPES z 5 54 SOSA MIGUEL A.O.-3

1L 6L 2P 6S 4 SHAILENHA z 5 54 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 2L 4L 9L 5 VISION PERFECTA a 5 54 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

1L 8P 0L 1L 6 DOÑA GODIVA z 7 55 CABRERA LUCIANO E.

2° Carrera PREMIO: SIPAN DAGH (2010) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

9P 9L 8L 8L 1 REGIOS PROGRAMAS z 4 57 ROMAY ABEL I.-2

4L 2 UNGUENT zc 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 8L 3 MEM'S BROAD z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

4L 3L 0L 6L 4 CON UN PEY a 4 57 CORIA FACUNDO M.

8L 7L 8L 0L 5 DULOK z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

8L 0L 6L 6 KEBUEN CHUCK z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0S 8L 5L 2L 7 MONEY TRAMP z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7L 0L 8 DESERT EAGLE z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

5L 0L 0L 9 RAFA CHAMP t 4 57 DIESTRA PEDRO E.

3L 10 PERFECT SIR z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

3° Carrera CLáSICO STUD BOOK ARGENTINO (L) - DISTANCIA 2.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4S 1L 1L 1L 1 ZURAN ZURAN t 4 58 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 5L 8L 0L 2 A GREAT DEAL a 4 58 GONZALEZ ROQUE L.

2L 4L 5L 6L 3 SIDNEY LIMA a 5 60 MENENDEZ FRANCO D.

7P 1L 2L 9S 4 WONDERFUL KEY a 4 58 PEREYRA WILLIAM

0L 1P 5P 4L 5 LEAL BLUES z 4 58 SINIANI EMILIANO F.

4° Carrera PREMIO: IBREO (2011) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 7L 7L 5L 1 TIRADOR DE DADOS z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

4L 2 HG POINT a 3 56 PILIERO SERGIO A.

3L 3L 3 ASTRO CAT a 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

7L 4 ENCUESTADOR COSMI a 3 56HAHN GONZALO

6P 7P 6S 0L 5 FUMERO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

6L 6 MASTER OF BRIDES z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 7 DON ERNESTO E z 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

4L 9P 9L 0L 8 SANSE POLCRO a 3 56 CACERES FRANKLIN D.-4

8L 9 PICAFLOR LETAL a 3 56 FERREYRA MATIAS N.

5° Carrera PREMIO: SIPAN DAGH (2010) (2º TURNO)- DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 0L 9L 2L 1 RED TENDERNESS z 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

0L 4L 2L 5L 2 MY ARMANDO z 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

0P 0S 3P 8P 3 OUTBACK z 4 57 XX

7L 7L 0L 7L 4 FIRST GOIAS z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

9S 0L 6S 0S 5 ALL STRATEGY z 4 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-4

9L 6 DONT HALLOWEEN z 4 57 CHAVES URBANO J.-4

2L 3S 2L 4L 7 EL DE LAGUNA z 4 57 PERALTA JORGE L.

4L 4L 3L 2L 8 GRAN NET z 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

Debuta 9 AMERICANO TUNN a 4 57 BLANCO RODRIGO G.

5L 3L 5L 0S 10 MOST LOVER a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 8L 0L 6L 11 IRISH CREAM BAILEY (H) z 4 55 XX

6° Carrera CLáSICO JOCKEY CLUB DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (G2) - DISTANCIA 2.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1P 6P 9P 1L 1 EMPRESTADO z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 7L 2L 5P 2 ACROSS THE GULCH z 3 56 HAHN GONZALO

0L 2L 1L 4L 3 EL INFORMADO z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 4L 8L 4L 4 EL PACINO t 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

1L 3L 2L 5 MISTER ALLINSON z 3 56 VILLAGRA JUAN C.

0L 0L 4L 1L 6 EL CARMELO z 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

4S 3S 7L 1S 7 TELUS AFFAIR a 3 56 ORTEGA TORRES EDUARDO G.

7° Carrera PREMIO: LIBREO (2011) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

39L 4L 7L 6L 1 VALIENTE EMPEROR z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

0P 6L 8L 2 EVO REGALON z 3 56 ROLDAN FACUNDO E.-3

5L 7L 4L 3 BUEN ARGENTINO zc 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

8L 0L 0L 0L 4 CARROBBIO a 3 56 XX

7L 5 EL GUAPETON a 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 6 LUCERO SALE z 3 56 FERREYRA MATIAS N.

Debuta 7 CAPOLICHO JUDO z 3 56 GONZALEZ JOSE N.

2L 8 NABASIATIC z 3 56 ASCONIGA MARIA L.

7L 0L 8L 6L 9 MASTER OF MASTERS z 3 56CABRERA LUCIANO E.

8° Carrera PREMIO: GARATERO (2008) - DISTANCIA 1.500 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6S 7S 7S 9S 1 SANTINO PECOSO a 5 57 PILIERO SERGIO A.

2S 2P 2 ORPEN BAMB z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

9L 3 TENOCHTITLAN z 5 57 XX

0L 4L 7P 2L 4 REY FRISADO a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

6L 0L 8L 7L 5 ESPANTAHERO a 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

7L 8L 8L 4S 6 BAMBA CITY z 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

0L 5L 0L 4L 7 CATEDRATICO GUAPO a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

4L 3S 5S 4S 8 DYNAMIC DAY zd 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 9L 9L 7L 9 INFATUADO z 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-4

0L 9L 7L 5L 10 CAMPANO ZAM z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

6L 0L 4L 2L 11 SIQUTA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 2L 9L 4L 12 NOTABLE KING z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

0L 0L 0L 0L 13 LOQUITO MAIL z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

9° Carrera PREMIO: ORBY- DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4L 4L 4P 1L 1 MEM'S NEARTIC z 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

8L 1L 3L 3L 2 ANGEL DEL CIELO z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4S 1L 3L 5P 3 MASTER CLETTE t 4 57 BLANCO RODRIGO G.

2L 5L 5L 6S 4 MATRIX JOY z 4 57 TALAVERANO C. EDWIN R.

1L 7S 3L 8P 5 MOET MIX z 4 57 ROMAY ABEL I.-2

7L 4L 4L 4L 6 LADO SUREÑO a 4 57 CHAVES URBANO J.-4

7L 6L 7L 5L 7 TORNAZOLADO z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

10° Carrera PREMIO: STRIPES SONG (2009) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

9L 0L 7L 0L 1 SOLAR ENERGY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 0L 0L 8L 2 LINDA CASUALIDAD a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

0P 6L 3L 3L 3 IMMACOLATA a 4 57 HAHN GONZALO

0L 9L 3L 4L 4 OSINAGA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

6L 9L 5L 2L 5 LA VELOCISTA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

7L 0L 3L 6 CORAZONADA SPRING a 4 57MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 7 AMBICIOSA VEGA z 4 57 JURI FABIAN R.

7L 0L 7L 5L 8 BELLA AMANECIDA zc 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

6L 5L 4L 4L 9 COMPACTA VEGA at 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 0L 10 SEÑORA VERCERA t 4 57 LENCINAS DARIO E.-4

0S 6L 6L 5L 11 DANNA ROYAL z 4 57 CHAVES URBANO J.-4

Debuta 12 ANGEL FACE t 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

5L 0L 7L 0L 13 LUNA CAYETANA a 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

4L 0L 4L 6L 14 DISCEPOLA a 4 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0L 3L 8L 6L 15 DIAMA KEY a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

11° Carrera PREMIO: ENTRENADOR HARRY MARTíNEZ - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1S 6P 9L 0P 1 NARGUILLE (URU) z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

2L 1L 4L 5L 2 ALLENS CASH z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

3L 5L 2L 6L 3 ELEGANTE FREUD z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7P 6L 5P 0P 4 LATIN WOOD z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 6L 9L 0L 5 RIFF t 5 54 CACERES FRANKLIN D.-4

9L 6L 0L 9L 6 DON VILLARINO z 5 54 LENCINAS DARIO E.-4

4L 5L 1L 3L 7 TAMAYO AZTECA a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

1L 1L 4L 3L 8 STRETOVICH z 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

12° Carrera PREMIO: TIMBERLAKE (2012) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3L 6L 5S 2L 1 RECIT DELICIA z 6 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0L 3L 4L 5L 2 SILVIA RAQUEL a 6 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

0L 7L 8L 7L 3 MI TRINCHERA z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

6L 4L 7L 2L 4 BANDIDA BEST a 6 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

2L 4L 4L 7L 5 LIPPEE z 6 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.-4

6L 3L 8L 8L 6 MASERATI z 6 57 ROMAY ABEL I.-2

5L 7L 0L 5L 7 MUST TRIUMPH t 6 57 AGUIRRE FACUNDO S.

8S 0S 0L 0L 8 DANCING STREET z 6 57 LENCINAS DARIO E.-4

4L 4L 0L 0L 9 POSITIVA AMBICION a 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

9L 0L 9L 9L 10 MUY ATORMENTADA a 7 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

13° Carrera PREMIO: STRIPES SONG (2009) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0P 4L 3L 4L 1 ZARKARA zd 4 57 HAHN GONZALO

0L 5L 5L 6L 2 NOMENCLADORA a 4 57 ROMAY ABEL I.-2

4L 7P 5L 3 MEM'S CIGAR a 4 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 2L 0L 4L 4 TAURA SOY a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

7S 4L 4L 2L 5 MOST HAPPY z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

3L 2L 2L 3L 6 EXPRESSIVE TILLY z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

Debuta 7 AFRICA GIRL z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

6L 2L 8 DANA POINT z 4 57 VALDEZ AGUSTINA B.-4

0L 0L 6L 9 EMMA BABY a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 9L 10 TRIUNFAL z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 7L 5L 7L 11 FLOURISH z 4 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

0L 7L 4L 8L 12 CIMA BRIJILDA t 4 57 LENCINAS DARIO E.-4

Debuta 13 SPINNING LADY z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 0L 0L 0L 14 LA COLO COLO z 4 57 PILIERO SERGIO A.

0L 7L 0L 0L 15 HIGH RATE t 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

14° Carrera PREMIO: RÍO VETTEL (2014) - DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7P 3P 3P 1L 1 TOP TEEN a 5 57 LOPEZ MARIANO J.

7L 3L 7L 9L 2 ZAMBITA LETAL z 5 57 LENCINAS DARIO E.-4

2L 2L 0L 1L 3 SOY CHUCK z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

6L 0L 8L 0L 4 LAPA a 5 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0L 1L 8L 7L 5 STORMY MAGICA z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

5L 3L 7L 1L 6 QUE MACANUDA t 5 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.-4

7L 3L 5L 0L 7 DULCE CANTORA a 5 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0S 4L 5S 7L 8 ALVARINHA z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

6L 4L 0L 1L 9 BALDOVINA zc 5 57 LOPEZ ALEXIS O.

6S 0S 6S 8S 10 BARZELLETTA a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

5P 2L 8S 0S 11 SUSAN ISLAND a 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 8L 0L 8L 12 EMMALUA z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

3L 6L 0S 5L 13 APRIL DUBAI z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

9S 0P 0L 0L 14 SPRING AMAZON z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

1P 6L 8L 0L 15 GILDA EVA z 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

8S 2S 5S 1S 16 EQUAL TURCA z 5 57 PILIERO SERGIO A.

CANDIDATOS DE HOY

1) DEVIL’S QUEEN (9) GLORY AND VISION (2) BARLEY SUGAR (7)

2) BAVARIA GOLD (7) MI BELLA BASKA (1O) MAHIDEVRAN (1)

3) MARIA CHUCHENA (3) HONOR A POMONA (7) LA BAUSTISMAL (1)

4) GUICHO (9) HADEED (10) VALID MAGO (1)

5) ROMAN STYLE (1) L A CHONITA (6) CAMILA BU (13) MAJI (4)

6) AMIGA DE LA VIDA (4) GRAND SPLENDID (1) OUT OF KEY y Cía.(5A-5)

7) LIGERA SAAM (3) SCRIBONIA (1) EVER PROPULSORA (11)

8) SOY MANI PITOCHI (8) MISTERT BLUES(6) LET IT GO (3) EL ALUDIDO (13)

9) LE DAME BLANCHE (10) GREAT CAPRI (6) BONITA EMPERATRIZ (2)

10) SOUTH CHUCK (10) ENTER STORM (5) ABREPUERTAS (7) UP RATE (12)

11) VENTISCA DE NIEVE (4) XENEIXE (1) LA CUÑADITA (3)

12) LEON VALIENTE (6) ELQUETEJEDI (2) JAPONES RYE (3)

13) SEÑORA LIZ (13) OPERA DUBAI (12) CRECER VOLANDO (10) ETOILE DE EPINAL (14)

14) MISTER CAUSE (15) SPIRIT OF LIBERT (13) MAKE YOUR CHOICE (9) CELEBREMOS (14)