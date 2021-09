¡Sin punta! Estudiantes se durmió y empató con Platense en UNO

¡No pudo subirse a la punta! En el Estadio Jorge Luis Hirschi, Estudiantes igualó 1-1 con Platense. Abrió la cuenta para el Pincha, Gustavo Del Prete, mientras que Matías Tissera lo empató para la visita. El equipo de Zielinski no mostró una buena versión y por momentos se vio complicado por el Calamar. De esta manera, no pudo treparse a la punta y puede perder terreno en el campeonato.



Un comienzo en el que el Calamar impuso el protagonismo, siendo intenso y apostando al juego por las bandas. La más clara la tuvo a través de Baldasarra, quien ejecutó un buen remate que se desvió en Rogel y pasó cerca del palo derecho de Andújar. Por su parte, el Pincha estuvo impreciso y no encontró demasiado juego, ante la buena marca defensiva de su rival.

Pero en un momento de confusión, apareció para Estudiantes la especialidad de la casa: la pelota parada. A los 19´, tras un córner de Castro, en completa soledad Del Prete puso el 1-0 con una exquisita palomita. El delantero se despojó de su marca y anticipando a todos, dejó sin respuestas a De Olivera. Con la ventaja, el Pincha se soltó sin tener demasiada claridad, ante un Calamar que sintió el impacto.

Más allá de tener el dominio, Estudiantes no generó grandes ocasiones de peligro. Tuvo la pelota y encontró buenas asociaciones entre Castro y Godoy, pero no estuvo fino en la terminación de las jugadas. Por su parte no sufrió en defensa, ya que Platense fue pasivo tras el gol.

En el complemento, Estudiantes salió a dominar un encuentro que comenzó bastante chato. Más allá de la tenencia, el Pincha no estuvo muy fino con la pelota, pero se encontró con un rival errático. Un remate alto de Ayala y otro de Apaolaza, que se fue desviado, fueron los intentos del Pincha en el primer cuarto de hora.

Pero el Calamar, sin demasiada claridad, empezó a crecer en el encuentro y comenzó a manejar la pelota. Por su parte, lo mejor del Pincha se vio con el despliegue de Castro y las subidas de Godoy: ambos generaron una buena jugada, que terminó en un remate del uruguayo que atajó De Olivera.

Y en la respuesta, llegó el empate: tras un contragolpe, Mancilla asistió de gran manera al ingresado Tissera, quien se metió en ell área con una buena corrida y puso el 1-1, luego de picársela a Andújar en su salida. Con la igualdad, el Calamar se animó, pero no logró inquietar el arco de Andújar.



Con ataques directos, el Pincha generó con los ingresos de Sánchez Miño y Ayoví. El ecuatoriano tuvo dos chances claras, mientras que el ex Boca generó un remate de media distancia que fue claro. Sin embargo y más allá del empuje, el Pincha no tuvo ideas para ganar el partido y se le terminó yendo un partido clave. Con poco, Platense lo complicó y le sacó dos puntos de oro, que lo dejaron sin punta y con la posibilidad de perder terreno en la pelea por el campeonato.

Formaciones

Estudiantes (1): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera y Matías Aguirregaray; Manuel Castro, Jorge Rodríguez, David Ayala y Matías Pellegrini; Gustavo Del Prete y Francisco Apaolaza. DT: Ricardo Zielinski.

Platense (1): Luis Ojeda; Augusto Schott, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde y Facundo Cardozo o Juan Infante; Franco Baldassarra, Iván Gómez, Hernán Lamberti y Nicolás Bertolo; Facundo Curuchet y Brian Mansilla. DT: Claudio Spontón.

Goles: 19´ Gustavo Del Prete (Est), 69´ Matías Tissera (Pla)



Estadio: Jorge Luis Hirschi



Árbitro: Diego Abal