Spontón, el DT interino del Calamar que ya sumó en el torneo

En Platense no hubo tiempo para más lamentos. El corto paso de Leonardo Madelón ya se archivó en la historia. Rápidamente, Platense debe dar vuelta la página para enfocarse en lo que viene, sabiendo que no está en condiciones de regalar nada.

Por eso, Claudio Spontón tomó el mando de la Primera (la Reserva, por el momento, quedará bajo las órdenes de Walter Corigliano) y hoy tendrá la difícil misión de sumar en La Plata, donde visitará a Estudiantes. Sin embargo, no será el primer partido del Ruso en el primer equipo. En este campeonato ya lo dirigió en la fecha seis y obtuvo uno de los dos triunfos que Platense tiene en el certamen: 2-1 frente a Arsenal ¿El motivo? Madelón se encontraba aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19.

En otra oportunidad, no tan lejana, Spontón asumió como interino tras la salida de Fernando Ruiz, en marzo de 2020: por Copa Argentina, el Calamar cayó con Deportivo Madryn en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires. Además, el entrenador santafesino de 53 años supo ser ayudante de campo de Marcelo Espina (en Colo Colo, Everton y Unión Española), Juan Amador Sánchez (Huracán), Gabriel Schurrer (Lanús) y Daniel Cravero (Chaco For Ever). También dirigió a Defensores de Salto, en el Federal B.

Desde 2017, volvió al club que lo vio surgir para hacerse cargo de la Reserva. Su hora llegó y, hasta que resuelvan al sucesor de Madelón, será el capitán del barco.