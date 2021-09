La Liga ofrece un software para la vuelta del público

Luego del anuncio de Carla ­Vizzotti en conferencia de pren­sa, donde afirmó que volvería el público a partir de octubre, en un 50% en cada estadio del fútbol argentino; comenzaron las reuniones entre dirigentes para comenzar a definir los caminos a seguir. Lo cierto es que todavía no está en boletín oficial, por lo que falta esa parte importante.

Además, desde el Gobierno nacional también hay diferentes posturas: Matías Lammens, titular de Turismo y Deportes, y Aníbal Fernández, nuevo ministro de Seguridad, concuerdan con la Liga Profesional y AFA para que finalmente sea el 70% de aforo; pero Vizzotti cree que todavía es apurado mientras sigue el sistema de vacunación en el país.

Teniendo en cuenta esto, la Liga puso a disposición un software para administrar el aforo de los hinchas en los estadios. A través del área de Innovación Tecnológica, en este programa, cada club cargará los datos acerca de su capacidad en el estadio, la cantidad de socios y abonados. En el caso de que sobrepase el límite, cada club tendrá que definir la depuración. Lo que hace el programa es enviar un PDF a las personas con su ubicación para definir la entrada.

Los días de partidos, todos los hinchas se presentarán con el carnet y allí se les comunicará si están en condiciones de entrar o no. De esta manera, se ayudará a los clubes que no tienen esa capacidad administrativa. Aunque no es tan fácil, porque no todos los clubes ­tienen las mismas comodidades, y las jurisdicciones son distintas. Eso también obedece a los operativos de seguridad, por lo que esto tendrá que definirse a la brevedad.