“En el 2003 estábamos para meter más goles”

Entrando al fin de semana, los nervios en la ciudad de La Plata comienzan a hacerse más presentes tanto en los hinchas de Gimnasia como en los de Estudiantes. Después de quebrar una racha histórica donde el Pincha estuvo 13 años sin conocer la derrota y donde en el último tiempo hubo mucho empate, la victoria del Lobo a principios de este año vuelve a alimentar esos viejos clásicos donde se jugaba a todo o nada ya sin temor a perder o continuar con una racha negativa o positiva como sucedió en la última década.

Sin embargo, hablando de rachas, queda una vigente y que por un tiempo estuvo sin sumar partidos y es que el Tripero no puede ganar en 1 y 57 desde el 2004. En aquel recordado partido donde los de Carlos Ramacciotti se impusieron por 4-2, y debido a algunos incidentes en la parcialidad local Fabián Madorrán decidió suspender el derbi. Luego, en el estadio Jorge Luis Hirschi se jugaron tres encuentros más con dos victorias para el León y un empate, ya que luego hizo de local en el estadio Único Diego Armando Maradona donde no conoció la derrota, y en la vuelta a UNO se dieron dos empates en 2021 y 2022.

Para hablar de dicho acontecimiento que sucedió hace casi 20 años, Ramacciotti, el director técnico de aquel equipo dialogó con el diario Hoy para contar lo que fue la sensación de aquella victoria y como analiza el presente para el Clásico que se jugará en pocos días.

—¿Cómo recordás ese Clásico en 1 y 57?

—En el 2003, estábamos para hacer más goles, pero se terminó en 4-2. Estaba muy pesado el ambiente, creo que los hinchas se dieron cuenta que la ventaja podía ser mayor. Recuerdo todo de aquella tarde: fue una alegría inmensa todo. En aquel partido, hasta los bomberos nos trataron mal. Le tiraban agua a propósito a las familias de los jugadores.

—Ha cambiado mucho el Clásico platense, ¿había una receta para Gimnasia en aquel momento?

—Cuando ganamos esa vez, estábamos ahí no más de igualar el historial ante ellos. Teníamos unas inferiores bárbaras, el club estaba bien todavía. Los jugadores son el secreto para ganar un Clásico. Sanguinetti podía jugar al fútbol en el living de una casa y no iba a romper nada, tenía una calidad impresionante. Por suerte me tocó ganar muchos clásicos, pero ninguno como el de la Centenario. En esas épocas, ganábamos hasta los Clásicos de inferiores. Ya lo tenían en las formativas.

—¿Estás al tanto de la actualidad del Lobo? ¿Cómo analizas la situación peleando el descenso?

—Lo sigo siempre al Lobo. No se puede arrancar perdiendo todos los partidos, porque es difícil. Hay que estar más concentrados de arranque, sobre todo en lo defensivo. Cuando no tenés la pelota, tenés que tener once defensores. Por lo que Gimnasia se juega, tiene que sumar. No tiene que perder, ni el domingo ni nunca. Tiene que sumar y sumar pero también empezar a defender en su cancha. Tampoco hay que pretender ir ganando a los 15 minutos. Tiene muy buenos juveniles. Este año salieron mal algunas cosas y entonces la tabla te incomoda un poco la situación.

–Conoces a parte del CT como es el caso de Teté González, ¿confías en un buen planteo para el domingo?

—Estoy seguro que el Cuerpo Técnico lo va a plantear bien: sin regalarse, con mucha marca, pero siendo atrevidos para atacar. No hay que cargarse de amarillas porque ahí cambia la forma de marca a veces. Estudiantes tiene un buen equipo y joven. Madelón peleó muchos descensos, sabe qué se juega. Teté González puede aportar muchísimo. Está preparado, actualizado y lo conozco bien de cuando lo dirigí al flaco.

—¿Qué te gustaría del Lobo para el partido?

—Quisiera que no juegue lanzado, que se terminen las jugadas y cada uno sepa el lugar que tiene que ocupar. En estos partidos es vital la concentración. Para mi Gimnasia un gol al menos lo hace pero después debe tener esos ajustes defensivos.