En el arranque del reducido, Cambaceres perdió con Atlas en Ensenada

Tras nueve meses sin actividad, Cambaceres cayó 1-0 como local ante Atlas por el tanto de Aaron Fernández en el final del encuentro. El "Rojo" no tuvo un mal encuentro, pero no encontró la eficacia necesaria para convertir. El partido marcó el inicio del reducido de la Zona Campeonato

Una primera parte donde Cambaceres fue superior y contó con las ocasiones más claras, en un encuentro chato. Un cabezazo de García y después una de Samaniego, quien no pudo definir cómodamente, fueron las mejores. Por su parte, el equipo no sufrió en defensa, ya que el elenco de General Rodríguez no logró romper la valla defensiva del “Rojo” y no pateó al arco en toda la etapa inicial.

En el complemento, el juego fue chato y pasó poco, ya que ambos equipos no se dejaron espacios. Atlas se mostró con más intención, pero siguió con poco peso en ofensiva. Un tiro libre de Valenzuela, fue la más clara del complemento. Cuando el encuentro se iba a la igualdad, el "Marrón" abrió el marcador.

Luego de un córner y un mal despeje, apareció Aaron Fernández dentro del área para definir al palo derecho de Roncevich, el 1-0 a los 83´. Pese a un cabezazo de Portilla, el "Rojo" lo buscó pero no pudo igualar la historia. Y con eficacia, Atlas le dio el golpe en Ensenada en el comienzo del reducido. El próximo martes, Cambaceres buscará revancha cuando visite a Lugano a las 17:10.

Síntesis

Cambaceres 0: Gonzalo Roncevich; Leonel Caielli, Enzo Caroccia, Lautaro Carsetti, Juan Díaz; Leonel García, Agustín Durán, Esteban Coronel, Tomás Bravo; Matías Samaniego y Nicolás Ferreira. DT: Rubén Agüero.

Atlas 1: Grieger; Lautaro Díaz Laharque, Santiago Correa, Nicolás Pardo, Héctor Pitarch; Kevín González, Nicolás Pérez, Sebastián Arriagada, Federico Zella; Ángel Martínez y Gonzalo Valenzuela. DT: Néstor Retamar

Goles: 83´ Aaron Fernández (Atl)

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Estadio: 12 de Octubre